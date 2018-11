“CHE SCHIFO!” – LA PRESENTATRICE VUOLE AGGIUNGERE FUNGHI E PANNA ACIDA AL RAGÙ E LO CHEF GINO D’ACAMPO IMPAZZISCE E IMPRECA IN NAPOLETANO DURANTE UNA TRASMISSIONE INGLESE: “CHE SCHIFO, CHE SCHIFO! CIOÈ, TU HAI PRESO UNA RICETTA CHE MIA NONNA FACEVA 30 ANNI FA E CI HAI MESSO ‘O CAZZ DELLA PANNA ACIDA? QUESTO È QUELLO CHE NON VA NEL VOSTRO PAESE” – LA REAZIONE DEI CONDUTTORI (VIDEO)

PANNA ACIDA E FUNGHI NEL RAGU'. LO CHEF IMPAZZISCE

Gennaro Marco Duello per “www.fanpage.it”

gino d'acampo 8

"La conduttrice inglese dice di mettere funghi e panna acida per fare il ragù, lo chef napoletano va su tutte le furie". Se vi siete imbattuti in titoli e video come questi, avete allora già assistito a una delle classiche sfuriate di Gino D'Acampo nello spazio quotidiano a "This Morning", popolare programma inglese del mattino in onda su ITV dalle 10.30 alle 12.30.

gino d'acampo 7

Praticamente sconosciuto in Italia, Gino è una stella indiscussa della cucina in tv, ai livelli di Gordon Ramsay per intenderci, e bisogna stare molto attenti – soprattutto se si è inglesi – quando c'è lui in studio.

Il suo compito è insegnare le ricette della tradizione italiana ai telespettatori inglesi e le variazioni "tipiche" d'Oltremanica non sono assolutamente ammesse. La pena per i trasgressori è una delle sue sfuriate in diretta televisiva.

gino d'acampo 6

Le reazioni di Gino D'Acampo alle ricette degli inglesi

L'ultima "vittima" è di pochi giorni fa. Si chiama Roshelle Humes, co-conduttrice con Philip Schofield, ed è colei che ha osato rivelare di mettere funghi e panna acida per fare il ragù, andando definitivamente oltre quando confessa i suoi "reati gastronomici": "In verità, io la panna acida la metto in tutto quello che è macinato, anche il chili".

gino d'acampo 5

La reazione di Gino D'Acampo è stata immediata, vigorosa e rigorosamente in lingua originale (cioè, in napoletano):

Che schifo, che schifo! Cioè, tu hai preso una ricetta che mia nonna faceva 30 anni fa e ci hai messo ‘o cazz della panna acida? (in dialetto, poi torna a parlare in inglese, ndr) Questo è quello che non va nel vostro Paese, è questo quello che non va.

gino d'acampo 4

L'intesa con Philip Schofield

Gino D'Acampo è sempre pieno di passione per le sue ricette e per il suo Paese d'origine. È questo il personaggio che si è costruito unito ai continui battibecchi con il principale conduttore di "This Morning", Philip Schofield, abituato a punzecchiarlo sempre testando la sua pazienza e proponendo abbinamenti che sconfinano sempre i limiti "all'italiana".

gino d'acampo 3

Una intesa tra i due che funziona da quasi dieci anni e che, con l'avvento dei social media, è riuscita a viralizzare e arrivare fino ai nostri smartphone. Le liti, gli strafalcioni e i modi di fare che ha Gino D'Acampo con i conduttori di "This Morning" meritano la visione dei "best moments", la stessa produzione d'altronde non perde l'occasione di creare i momenti migliori della settimana e stagionali sui suoi canali Youtube.

gino d'acampo 2

La carbonara con il prosciutto, la reazione di Gino D'Acampo

Tra i momenti migliori della storia del programma, c'è quello della carbonara con il prosciutto. Nel 2010, Gino D'Acampo stava preparando una semplice pasta alla besciamella, quando i due conduttori si trovano al momento dell'assaggio la trovano squisita ma aggiungono: "Se mettessimo del prosciutto, sarebbe simile alla British Carbonara".

gino d'acampo 1

La reazione fu veemente: "Se mia nonna avesse delle ruote, sarebbe una bicicletta! Non ha nessun cazzo di senso quello che hai detto!". I conduttori non riuscirono ad andare avanti nella diretta, perché piegati in due dalle risate.

Sconosciuto in Italia, una celebrità in Inghilterra

Gino D'Acampo, nome d'arte di Gennaro D'Acampo, è praticamente sconosciuto in Italia ma è una celebrità assoluta nel Regno Unito. Originario di Torre del Greco, si trasferisce a 19 anni in Europa e gira formandosi tra i migliori ristoranti, diventando un simbolo della cucina italiana in Inghilterra.

gino d'acampo 9

La svolta arriva con la vittoria nel 2009 "I'm a Celebrity…Get Me Out of Here", un mix tra "L'isola dei famosi" e "Survivor", da quel momento lo chef diventa un personaggio televisivo completo che fa del suo passionale orgoglio italiano, della sua simpatia e del suo caratteristico accento, un marchio di fabbrica.