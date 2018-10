26 ott 2018 10:28

“CHIAMATEMI SHUHADA” - LA CANTANTE PICCHIATELLA SINÉAD O’CONNOR SI È CONVERTITA ALL’ISLAM. L’ANNUNCIO AI FAN SU TWITTER: “GRAZIE AI FRATELLI MUSULMANI PER AVERMI ACCOLTA NELLA UMMA. È LA NATURALE CONCLUSIONE DI QUALSIASI VIAGGIO TEOLOGICO INTELLIGENTE” – POI PUBBLICA UN VIDEO IN CUI CANTA COME UN’INVASATA, CON UN DITO PUNTATO AL CIELO, L’AZAN, IL RICHIAMO ALLA PREGHIERA (VIDEO)