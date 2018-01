“CINQUANTA SFUMATURE DI BIANCO E NERO”: RITA ORA PUBBLICA FOTO EROTICHE PER FESTEGGIARE IL 2018 - LA CANTANTE ANGLO-KOSOVARA TORNERA' NEL TERZO CAPITOLO DELLA TRILOGIA PER CASALINGHE ARRAPATE, DOPO AVER FOLLEGGIATO A CAPODANNO CON SOFIA RICHIE E PARIS HILTON (FOTO E VIDEO)

Domenica sera Rita Ora ha avuto i suoi cinque minuti alla “Cinquanta Sfumature di Grigio” e per celebrare il nuovo anno ha postato in rete degli scatti molto accattivanti. La 27enne si trovava ad Aspen insieme ad alcuni amici del mondo dello spettacolo.

Lo schianto di cantante, che ha posato completamente nuda in una foto in bianco e nero per l'obiettivo del fotografo Damon Baker, nella didascalia dell’immagine ha semplicemente scritto: “Ciao, sono Rita, buon 2018!” preannunciando un’annata molto calorosa, nonostante i -9° della località sciistica in cui si trovava.

A mezzanotte, Rita si trovava insieme a Sofia Richie e Paris Hilton e altre celebrità. Il gruppo, già soprannimato la ‘Crew di Aspen’ è apparso sui social mentre festeggiava il nuovo anno tra palloncini, occhiali glamour-chic e avvolgenti giaccone invernali.

Durante la serata la cantante ha postato altre foto tra cui indossava un provocante negligé lillà, mostrando una scollatura particolarmente accentuata dento al succinto abitino.

Dopo essere apparsa nel secondo film della trilogia di “Cinquanta Sfumature di Nero” - come Mia Grey, la sorella di Christian Grey - Rita sembra essersi trovata a suo agio nel ruolo e adesso stanno tutti aspettando di vederla nel terzo e ultimo film delle serie: "Cinquanta sfumature di Rosso" in uscita il 9 febbraio 2018.

