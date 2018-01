“COME SI PUO’ METTERE UNA CAMICIA DI FORZA A UN BAMBINO?” – IN GERMANIA GIUBBOTTI PIENI DI SABBIA A SCUOLA PER CALMARE I BIMBI IPERATTIVI – ESPLODE L’IRA DI UN GENITORE: E’ UNA FORMA DI TORTURA

Roberto Giardina per ''il Giorno - il Resto del Carlino - La Nazione''

COSA fare per i bambini troppo attivi, incontrollabili? Fino a prima della guerra i maestri tedeschi potevano picchiarli, adesso finirebbero (giustamente) in galera.

Così in Germania hanno ideato un sistema particolare: giubbotti appesantiti con la sabbia da far indossare agli scolari più irrequieti.

Si parte da un chilo e mezzo e per gradi successivi si arriva a un massimo di cinque chili. Il piccolo si stanca più rapidamente, e finisce per restare seduto al suo posto (i banchi di una volta sono stati aboliti). Il cosiddetto disturbo da deficit di attenzione è sempre più diffuso, sostengono i responsabili scolastici. E il giubbotto sembra il sistema più innocuo per fronteggiare la sindrome di iperattività (la Adhd). Il sistema è stato sperimentato dapprima ad Amburgo, con circa 200 giubbotti che ora cominciano a essere distribuiti in tutto il Paese.

IL COSTO è abbastanza elevato, da 140 a 170 euro a pezzo, ma sempre più economico rispetto all' intervento degli psicologi. «Qualche genitore protesta - dice Gehild de Wald, che è il responsabile dell' iniziativa - ma i bambini l' hanno presa come un gioco, fanno a gara per ottenere un gilet e sono orgogliosi di indossarlo. Per loro è una prova di forza, ma dopo una mezz' ora sono stanchi, e diventano quieti. Non c’è alcuna forma di costrizione fisica o violenza. E il gilet non viene presentato come una punizione, anzi: anche i compagni che non ne avrebbero bisogno lo indossano per imitazione. È diventato un gioco». «È una forma di tortura - ha protestato un padre su Facebook - come si può pensare di mettere una camicia di forza a un bambino? Il bambino costretto a portare un gilet imbottito di sabbia viene messo in ridicolo rispetto ai compagni. È umiliato e offeso. Si rischiano gravi problemi psicologici».

Ma i bambini iperattivi, si ribatte, avrebbero già bisogno di un' attenzione particolare, le scuole non hanno abbastanza specialisti per seguirli, e pochi genitori ammettono che il loro figlio abbia bisogno di uno psicologo. Alcuni ricorrono alla medicina omeopatica, che si dimostra però di scarsa utilità. Da sconsigliare ovviamente i tranquillanti, che invece vengono usati con eccessiva facilità nelle scuole americane.

NON sempre i bambini iperattivi hanno bisogno di un sostegno psicologico, commentano i maestri, spesso sono solo piccoli maleducati, viziati dai genitori. La Germania ha con l' Italia la più bassa natalità. Quasi sempre una coppia si limita a un solo figlio, e lo vizia. I bambini troppo vivaci alle elementari diventano spesso adolescenti violenti. Un docente su tre denuncia di essere stato minacciato o aggredito fisicamente dai suoi allievi o dai genitori. E il sei per cento ha riportato lesioni abbastanza gravi. La professione di insegnante è considerata tra le più usuranti.

E QUASI nessun maestro o professore va in pensione a 65 anni. La maggioranza si ritira in anticipo, anche prima dei 60 anni, malgrado perda il due per cento di pensione per ogni anno che manca all' età pensionabile. Il giubbotto a handicap, come per i cavalli delle corse al trotto, potrebbe essere un rimedio semplice e nonostante i pregiudizi poco traumatico.

Ai cavalli si aumenta il peso a ogni vittoria. Ai piccoli danno un gilet più pesante ogni volta che disturbano il resto della classe.