SALUTAME KHASHOGGI! LA SUPERCOPPA ITALIANA MILAN-JUVE SI GIOCHERA’ IN ARABIA SAUDITA, A JEDDAH, IL 16 GENNAIO (IN TV SU RAI1) – MODELLO ARSENAL PER IL DIAVOLO: IVAN GAZIDIS È NUOVO AMMINISTRATORE DELEGATO. IL MANAGER SUDAFRICANO HA PORTATO L’ARSENAL ALLA QUOTAZIONE IN BORSA E ALLA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS PER OTTO ANNI DI FILA….