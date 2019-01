“COSÌ SARAI FINALMENTE FELICE” – TRAGEDIA IN MESSICO DOPO UNA BIMBA DI 10 ANNI SI È IMPICCATA, LASCIANDO UNA STRAZIANTE LETTERA ALLA MADRE: “TU ME LO HAI SEMPRE DETTO, ‘VORREI CHE NON FOSSI MAI NATA’. SONO IL MOTIVO PER CUI MIO PADRE HA LASCIATO LA NOSTRA CASA…”

Biagio Chiariello per "www.fanpage.it"

Una bambina di 10 anni è stata trovata morta accanto ad un messaggio tanto straziante quanto inquietante. La piccola si sarebbe tolta la vita per rendere sua madre "la donna più felice del mondo". I servizi di emergenza hanno ricevuto una telefonata nella quale si faceva riferimento ad “una ragazzina impiccata” alle 10,18 del 6 gennaio.

La giovane è stata rinvenuta priva di vita al Three Kings Day, o' El Dia de Reyes ‘, un festival popolare in Messico dove le famiglie si danno regali. Come si legge su Metro.co.uk, la bimba avrebbe scritto di essere "addolorata" e "logorata" per la vita di sua madre, e che la sua morte sarebbe stata un "grande regalo" per lei.

E poi due frasi devastanti: “Sono io il motivo per cui papà è andato via di casa”. E "spero che un giorno ti ricordi di me e quando sarai in cielo, finalmente, mi abbraccerai”. Le autorità di Aguascalientes, in Messico, stanno indagando sulla morte e hanno confermato la causa del decesso come strangolamento per impiccagione.

Questo il testo della lettera della bimba: "Carissimi Three Kings, voglio solo chiedervi di fare in modo che mia madre possa essere la donna più felice del mondo dopo che non sarò più qui, perché per lei sono solo un dolore e una rovina per la sua vita da quando sono nata, sono il motivo per cui mio padre ha lasciato la nostra casa”.

E prosegue:" Voglio chiedere a mia madre di essere calma, di non lavorare molto, il regalo migliore che posso chiedere è la sua felicità. Spero che un giorno ti ricorderai di me e in cielo, finalmente, mi abbraccerai. Penso che il miglior regalo per i Tre Re sia se mi uccido. Tu me lo hai sempre detto, ‘vorrei che non fossi mai nata’.

Ti amo così tanto, mamma, so che i Tre Re non esistono ma ti do questo grande regalo”. I vicini hanno detto che la bimba non sembrava essere triste o avere problemi. L'indagine è in corso e i rapporti locali affermano che la polizia sta cercando di trovare la madre, la cui posizione giudiziaria non è ancora stata chiarita dalle autorità.