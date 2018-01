“DAREI QUALSIASI COSA PER POTER VEDERE IL BIMBO TRA LE TUE BRACCIA” – L’ADDIO DEL MARITO ALLA MOGLIE MORTA 4 MESI PRIMA CHE LA MAMMA SURROGATA PARTORISSE SUO FIGLIO, COMMUOVE IL WEB: ''LO CRESCERO’ IN UN MODO CHE TI RENDERÀ ORGOGLIOSA''

bec gareth

Da www.leggo.it

Desiderava avere un bambino più di ogni altra cosa al mondo, ma non riusciva a rimanere incinta. La sua migliore amica si è offerta di farle da mamma surrogata, ma lei non vedrà mai gli occhi del suo bimbo.

Bec, 30enne della Nuova Zelanda, è infatti morta improvvisamente a causa della fibrosi cistica, malattia che le aveva anche impedito di avere una gravidanza. Sperava almeno di poter conoscere e crescere suo figlio, ma le cose sono andate diversamente. La sua amica ha messo al mondo lo scorso 20 gennaio il piccolo Rixton James: il bimbo pesa 3 chili e sta bene, ma sua mamma è morta 4 mesi prima che venisse al mondo.

bec

Il marito, Gareth Arena, è sconvolto da quello che è accaduto, ma vuole onorare l'impegno che aveva preso con Bec e in un commovente post su Facebook le promette che avrà cura del loro bambino. «Darei qualsiasi cosa per poter vedere Rixton tra le tue braccia», scrive nel messaggio rivolto alla moglie, «Ho avuto il privilegio di essere tuo marito, di condividere con te momenti meravigliosi e indimenticabili. In questo giorno ti prometto che crescerò nostro figlio in un modo che ti renderà orgogliosa. Gli parlerò sempre di tutto».

gareth