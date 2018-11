“LA DEMOLIZIONE DI PONTE MORANDI COMINCERÀ IL 15 DICEMBRE” – L’ANNUNCIO DEL SINDACO DI GENOVA MARCO BUCCI, COMMISSARIO ALLA RICOSTRUZIONE – INTANTO CONTINUA L’INCHIESTA: IL NUMERO TRE DI AUTOSTRADE SI È AVVALSO DELLA FACOLTÀ DI NO RISPONDERE. FINORA L’UNICO A PARLARE È STATO MARIO BERGAMO, EX DIRETTORE DELLE MANUTENZIONI

ponte morandi genova

(ANSA) - La demolizione di Ponte Morandi comincerà il 15 dicembre. Lo ha annunciato il sindaco di Genova e commissario alla ricostruzione Marco Bucci durante una intervista a SkyTg24.

Sul fronte dell'inchiesta, si è avvalso della facoltà di non rispondere Paolo Berti, direttore delle operazioni centrali di Autostrade, numero tre della società. Berti, indagato insieme a altre 20 persone e alle due società (Aspi e Spea), è comparso davanti ai magistrati e all'uscita non ha rilasciato dichiarazioni. Finora l'unico di Autostrade a parlare con gli inquirenti è stato Mario Bergamo, ex direttore delle manutenzioni.

