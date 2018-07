“DISCRIMINAZIONE? IO PENSO DI SÌ” - ANCORA POLEMICHE TRA SERENA WILLIAMS E L’USADA, L’AGENZIA ANTIDOPING USA – SU TWITTER ESPLODE LA SUA RABBIA: “FRA TUTTI I TENNISTI, È DIMOSTRATO CHE SONO QUELLA CHE VIENE SOTTOPOSTA A PIÙ TEST” – NEL 2018 LA VINCITRICE DI 23 SLAM AVREBBE RICEVUTO LA VISITA DEGLI ISPETTORI GIÀ 5 OCCASIONI…

Da "www.gazzetta.it"

serena williams

Ancora polemiche tra Serena Williams e l’Usada, l’agenzia antidoping statunitense che, secondo la ex numero 1 al mondo la discriminerebbe. La 36enne tennista vincitrice di 23 titoli Slam sostiene di essere la giocatrice statunitense più controllata.

«Fra tutti i tennisti, è dimostrato che sono quella che viene sottoposta a più test. Discriminazione? Io penso di sì», lo sfogo dell’ex numero uno al mondo via Twitter.

il tweet

CINQUE - Secondo un articolo pubblicato il mese scorso dal sito «Deadspin», la Williams avrebbe ricevuto la visita degli ispettori Usada già in 5 occasioni in questo 2018, più del doppio rispetto ad altre giocatrici americane come Sloane Stephens (una) o la sorella Venus (due).

serena williams

La 36enne Serena, però, non sarebbe stata trovata in casa per effettuare il test lo scorso 14 giugno anche se la diretta interessata si è difesa sostenendo che l’ispettore dell’agenzia antidoping si era presentato con 12 ore d’anticipo rispetto all’orario concordato.

In verità, essendo la Williams rientrata dopo una lunghissima assenza, rientra nelle categorie a rischio ed è normale che venga testa più volte rispetto agli altri atleti.

