LA BOMBASTICA NATALIA BUSH A CENA CON UN NOTO DIRIGENTE MEDIASET: TV IN VISTA? - DANDOLATE SU 'OGGI'! - LA BONAS PAOLA CARUSO TENTATRICE A ‘TEMPTATION ISLAND VIP’? - LA ‘EX POVERA’ CLAUDIA GALANTI MOLLA L'IMPRENDITORE BARONCHELLI: ‘PARLI TROPPO’ - ECCO PERCHÉ LA BARRA DISSE ‘NO’ ALL’ISOLA DEI FAMOSI: SI CANDIDA ALLA CAMERA COL PD - LA FAMOSA VALLETTA EX DI UN CALCIATORE PARE ABBIA UNA PASSIONACCIA PER UN ATTORE