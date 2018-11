“LE FAMIGLIE OMOSESSUALI NON SONO NORMALI” – DON MARIO PIERACCI SCATENATO A “LA ZANZARA”: “LA LOBBY GAY DOMINA OVUNQUE, ECONOMIA, POLITICA, SPORT E ANCHE NELLA CHIESA. SI PROMUOVONO A VICENDA” – “L’EUROPA CI TOGLIE LIBERTÀ E IDENTITÀ, È LA COSA PEGGIORE MAI FATTA PER OPPRIMERE L’UOMO. I FIGLI DI MIGUEL BOSÈ VANNO AFFIDATI A…”

Da “La Zanzara – Radio24”

don mario pieracci 5

Padre Pieracci, lei ha detto che i figli di Miguel Bosè e del suo compagno vanno dati ad altra famiglia, una famiglia con un padre e una madre: “I quattro bambini devono tornare insieme. Se affidati a uno dei due l’altro può risentirsi, l’accordo non può esserci. Due omosessuali sono peggio di marito e moglie, che come carattere si completano.

Due uomini che hanno praticamente fatto nascere quattro bambini con il sistema che hanno usato, non naturale ovviamente, già la premessa è completamente errata. E quindi sarebbe molto opportuno che i quattro bambini vivessero in una famiglia normale per crescere in modo regolare e sano. Normale vuol dire marito e moglie, un uomo e una donna, magari anche con altri bambini”.

MIGUEL BOSE'

La famiglia come quella di Miguel Bosè non è normale?: “No, esatto, non è nella norma. Queste coppie non dovrebbero mai avere nessun bambino, né con la procreazione né con l’adozione. Possono fare assolutamente quello che vogliono, senza problemi, ma non devono incidere sulla vita degli altri, soprattutto dei bambini. Non gli devono esser assegnati bambini, non devono esser generati bambini in quel modo non naturale, devono crescere armoniosamente”.

Questo dice alla Zanzara su Radio 24 Don Mario Pieracci, romano, noto opinionista tv in programmi Rai come La vita in diretta, personaggio controverso per le sue posizioni talvolta radicali. Esiste una lobby gay?: “Certamente, anche nella Chiesa esiste la lobby gay. La lobby gay è una lobby che domina purtroppo, oggi domina in tanti settori, dall’economia alla politica, anche nel mondo della Chiesa, lo sport, dappertutto.

don mario pieracci 6

Come agisce? Agiscono promuovendosi vicendevolmente, aiutandosi e facendo crescere l’idea di una normalità di una cosa non normale. La società ci spinge verso quel mondo non naturale. Perché i bambini negli asili devono imparare la teoria gender, devono attuarla, ma stiamo scherzando? E’ addirittura obbligatorio farlo”. Si può guarire dall’omosessualità: “Certamente che si guarisce. Come? Io so di casi di persone che sono state aiutate.

MIGUEL BOSE' 1

Si guarisce innanzitutto con la forza della volontà primo, poi secondo con un atteggiamento a livello religioso, altri a livello sociale, con degli impegni che distraggono dall’attenzione morbosa. Se si può guarire con uno psicologo? Può essere, ma non lo so. Io penso più a livello religioso si può guarire.

L’astinenza può servire? Certamente, può servire l’astinenza, serve sempre anche per migliorare se stessi”. Il sesso omosessuale è contro natura?: “La Bibbia dice che è contro natura. Lo dice la Bibbia, non Don Mario. Don Mario ripete ciò che dice la Bibbia, quindi condivido quest’idea”.

don mario pieracci 7

Poi attacca l’Europa: “Una volta, l’ ex presidente Napolitano disse che noi dovevamo perdere un po’ della nostra autorevolezza, della capacità di regnare, per darla all’Europa, per lasciare spazio all’Europa. Quindi vuol dire che ognuno di noi non è più se stesso. Che la patria non è più la nostra patria. L’Europa ci toglie la libertà? Peggio, ci toglie l’essere noi stessi. Il nostro senso della democrazia. L’Europa è la peggiore cosa mai fatta dall’uomo per opprimere altri popoli e uomini.

don mario pieracci 4

L’Italia per esempio in questo momento viene oppressa con delle minacce, abbiamo visto cosa hanno fatto fare alla Grecia. L’ex presidente Napolitano parlò proprio di sovranità. . Dobbiamo perdere una parte della sovranità per darla all’Europa. E’ una frase orribile perché mi priva della mia libertà totale di cittadino italiano”.

don mario pieracci 1 don mario pieracci 2 don mario pieracci 3