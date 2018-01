“FATEMI ALLOGGIARE GRATIS, VI DARÒ VISIBILITÀ” – LA PROPOSTA DELL’INFLUENCER PROVOCA IL PERNACCHIO DEL TITOLARE DELL’HOTEL: “DOVREI FORSE DIRE AL MIO STAFF CHE INVECE DI ESSERE PAGATO AVRÀ VISIBILITÀ NEI TUOI VIDEO?”

Un weekend gratuito in albergo per lei e il fidanzato in cambio di storie e post sui social. Il duro lavoro dell'influencer. Così la youtuber 22enne inglese Elle Darby, ha fatto la sua proposta a Paul Stenson, il proprietario dell’hotel in questione (il White Moose Cafe), a Dublino, probabilmente convinta della risposta positiva, ma quello che è accaduto è stato ben diverso.

La donna ha sostenuto di aver fatto altre volte questo tipo di lavoro e che gli alberghi con cui ha collaborato ne sono stati più che soddisfatti. Stenson però non era dello stesso parere e ha pubblicato la mail ricevuta dalla ragazza aggiungendo: «Se ti lascio alloggiare gratis in cambio di visibilità chi pagherà lo stipendio alla signora che si occuperà di pulire la tua stanza? Ai camerieri che ti serviranno la colazione? Al personale che ti accoglierà alla reception?” e incalza: “Dovrei forse dire al mio staff che invece di essere pagato avrà visibilità nei tuoi video?».

Anche se il nome dell'influencer è stato cancellato, in breve tempo si è capito chi fosse, anche perché la stessa Elle ha replicato con un video in cui spiegava le cose come erano andate concludendo dicendo di non aver fatto nulla di male. Il titolare dell'hotel ha così deciso di tagliare la testa al toro, scrivendo un post sulla pagina della sua attività, in cui specifica che non è interessato a questo tipo di collaborazioni.

