“UN FIGLIO GAY MI AIUTEREBBE A TRUCCARMI” - LA MISS BONAZZA PIA WURTZBACH, VINCITRICE DI “MISS UNIVERSO”, HA DICHIARATO DI VOLERE UN FIGLIO OMOSESSUALE: “SAREBBE D’AIUTO ANCHE CON LA SCELTA DELGI ABITI” - TRAVOLTA DALLE POLEMICHE, HA DOVUTO CHIEDERE SCUSA

Da “la Verità”

Pia Wurtzbach

A tutte le miss, appena vengono elette, viene posta la fatidica domanda: qual è il tuo desiderio? Non fa eccezione Pia Wurtzbach, sinuosa filippina, perfetta espressione dei canoni della bellezza esotica, nominata Miss Universo. La bella Pia ha dichiarato di desiderare d' avere «un figlio gay». L' uscita è stata accolta assai malamente dalla comunità globale omosex, alla luce della motivazione che spinge la Wurtzbach, non esattamente delle più nobili: «Un figlio gay mi aiuterebbe a truccarmi e con gli abiti». Travolta dalle critiche, per la sua affermazione senz' altro infelice, la bellona asiatica si è affrettata a chiedere scusa su Twitter.

