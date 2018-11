Da "www.lettera43.it"

daria nicolodi 1

No, Daria Nicolodi, mamma di Asia Argento, non pare aver preso bene la relazione fresca di stampa della figlia con Fabrizio Corona. Relazione annunciata da un bacio stile finto rubato dei due finito in bella mostra sulla copertina di Chi con tanto di intervista all'attrice che, confessando l'affetto per Corona, ammette: «Tra noi una grande empatia, lasciatemi sognare in pace».

Togliendo di fatto i riflettori dal selfie aftersex (?) con cui Elisa Isoardi ha annunciato la rottura col ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Mammà però non vede di buon occhio la nuova liaison della figlia travolta dallo scandalo Bennett e "licenziata" che le è costato il licenziamento dalla giuria di X Factor. E così ha affidato la sua preoccupazione a Twitter. «Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano...un po' inguaiati e inguaianti», ha cinguettato l'ex attrice e sceneggiatrice.

asia argento e la madre

Toni severi. Che hanno avuto un crescendo. Nicolodi ha infatti definito senza giri di parole Corona un «delinquente». Poi arriva a chiedere alla figlia: «Non parlare più di me. Voglio, so farlo da sola. Non osare attribuirmi cose che non ho detto.

Corona ha scritto dei bei libri dal carcere, hanno una loro freschezza C'est tout». E ai commentatori che sfoggiando un briciolo di buon senso chiedono perché le due non si chiariscano via telefono, Nicolodi risponde con un «Nein».

Tutto finito? Nemmeno per sogno. Perché Nicolodi non paga è arrivata a pubblicare sul social pure un sms che la paladina sbiadita del MeToo le ha inviato in risposta alla battuta degli "incappucciati inguaiati": «Mia figlia @AsiaArgento mi scrive: "La mia era una sciarpa non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna pessima, madre già lo sai, una fallita, sola nel mondo.Torna nel tuo dimenticatoio. Ora hai veramente esagerato. Fottiti troia».

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA

Per poi rilanciare: «Più troia di voi lo spero, che siete così innocenti. Un periodo in clinica non ti guasterebbe. Siamo tutti preoccupati per te».

A chi la critica per aver lavato i panni sporchi in Rete, Nicolodi risponde tagliando corto: «Ok. Sarò breve e chiara. Voi pensate pure ciò che volete. Sapete bene che sono una persona discreta.

Non accetto che mia figlia stia con quel signore. Buonanotte». E ribadisce: «Finché mia figlia frequenta il delinquente, ricordatevelo, con cui nemmeno sua madre parla più, né suo fratello, non blaterate a vanvera. Che ne sapete voi? Cmq qui finisce per un po'. Bye»

asia argento e fabrizio corona

E dire che Asia Argento solo un mese fa si sarebbe dovuta trasferire a Firenze dalla madre che tra l'altro l'aveva difesa a spada tratta durante la bufera Bennett e l'intervista dell'attore americano a Non è L'Arena. «Lasciamo perdere la volgarità di mia figlia», scrive Nicolodi, «mi spiace tanto per lei che solo un mese fa voleva trasferirsi da noi Godiamoci la pescaia di San Niccolò».

daria nicolodi i tweet di daria nicolodi 5 i tweet di daria nicolodi 3 i tweet di daria nicolodi 4 i tweet di daria nicolodi 1 i tweet di daria nicolodi 2 ASIA ARGENTO