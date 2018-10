“IL FUMO INVADE LA VALLE, CHIUDETEVI IN CASA” - ENORME INCENDIO IN PROVINCIA DI BELLUNO: LE FIAMME STANNO MANDANDO A FUOCO IL BOSCO IN LOCALITÀ SAN LUCANO - SUL POSTO I VIGILI DEL FUOCO, PRONTI DUE CANADAIR - “LUXOTTICA” BLOCCATA PER QUALCHE MINUTO DA BLACK-OUT

Davide Piol per www.corriere.it

incendio in provincia di belluno 9

Un enorme incendio sta divampando nell’Agordino, in località Pale di San Lucano. Da tutta la valle si vede una gigantesca nube grigia, che sovrasta i boschi. Luxottica, colosso dell’occhialeria con sede proprio ad Agord0, per qualche minuto è stata costretta a fermarsi per un black-out elettrico. Ma ora, assicurano dall’azienda, il lavoro è già ripartito. In tutta l’area, tuttavia, l’allerta resta alta.

Canadair

incendio in provincia di belluno 8

L’assessore Regionale all’Ambiente, Gianpaolo Bottacin, ha fatto sapere tramite la sua pagina Facebook che sono stati attivati due Canadair, che appena possibile inizieranno i lanci. Non si conoscono per ora le cause dell’incendio. Sembra che un albero sia caduto su un palo dell’alta tensione generando delle fiamme che si sarebbero poi diffuse a macchia d’olio sulle Pale di San Lucano, a Cencenighe, Taibon e Listolade.

incendio in provincia di belluno 7

fumo è visibile in un raggio di 40 chilometri. Addirittura nel capoluogo Belluno il cielo è attualmente oscurato. Il forte vento rende impossibile l’intervento degli elicotteri. Ad aggravare la situazione infatti è arrivato il Favonio, un vento caldo e secco che soffia dalle prime ore dell’alba causando disagi in tutta la provincia. «Il vento forte e il tanto fumo non aiutano le operazioni di spegnimento», fa sapere l’assessore Bottacin

incendio in provincia di belluno 6

Bloccati in un bivacco

A causa delle fiamme due escursionisti sarebbero attualmente bloccati in un bivacco lungo un sentiero sopra Agordo. I due sono bloccati nel Bivacco Bedin. L’elicottero dei vigili del fuoco non riuscirebbe ad avvicinarsi loro a causa del forte vento. Il sindaco di Taibon Agordino, intanto, ha invitato la cittadinanza a restare chiusa in casa.

