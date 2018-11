“IL GIORNO DEL MATRIMONIO ERO STRAFATTA” - KIM KARDASHIAN RIVELA DI AVER ASSUNTO ECSTASY IL GIORNO DELLE NOZZE CON IL PRODUTTORE MUSICALE DAMON THOMAS NEL 2000 – “ERO SOTTO EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI ANCHE NEL 2003 QUANDO HO GIRATO IL VIDEO PORNO CON RAY J. ERA EVIDENTE, AVEVO LA MASCELLA CHE MI TREMAVA TUTTO IL TEMPO…”

I fan sono abituati ai suoi scandali, ma durante l'ultima puntata di «Al passo con i Kardashian» reality show che va in onda sulla rete via cavo E! ed è dedicato alla famiglia più popolare della tv americana, Kim Kardashian è riuscita a stupirli ancora. La star 38enne non solo ha raccontato di aver fatto uso di droga nel decennio scorso, ma ha anche confessato di aver preso ecstasy il giorno del suo primo matrimonio, celebrato nel 2000 con il produttore musicale Damon Thomas.

Come se non bastasse Kim ha ammesso di essere stata sotto l'effetto della sostanza stupefacente anche quando nel 2003 girò il famoso sex-tape con con Ray J. Il filmato sarebbe stato pubblicato 4 anni dopo sul web trasformando Kim in una star internazionale.

Tutto è iniziato quando la modella e sorellastra Kendall Jenner ha accennato ad alcune voci sul passato di Kim. La star non ha resistito e ha raccontato le sue esperienze con la droga: «Il giorno del mio primo matrimonio ero fatta di ecstasy - ha detto -. Si proprio così. Ho preso l'ecstasy e mi sono sposata».

Kendall Jenner è rimasta senza parole e Kim ha continuato: «Poi, la seconda volta che ho preso l'ecstasy ho girato un video porno». A questo punto è intervenuto Scott Disick, ex marito di Kourtney Kardashian, che le ha chiesto conferma se fosse davvero sotto ecstasy nel sex-tape girato con il cantante Ray J. Kim ha replicato: «Assolutamente. Ma questo lo sanno tutti. Era evidente, avevo la mascella che mi tremava per tutto il tempo».

Kim è sembrata senza freni e ha ricordato anche il periodo quando frequentava Paris Hilton. «Una mattina - ha dichiarato la star - dopo una notte tra le discoteche di Ibiza ci siamo addormentata sulla spiaggia».

Kim ha fatto capire che la sua vita da allora è completamente cambiata, ma che la voglia di andare ai party non è scomparsa: «Sono ancora in grado di fare cose pazze - ha detto -. Ho avuto una fase selvaggia nella tarda adolescenza. Non sono più così, ma mi piace sempre festeggiare».

A quanto pare la prima reazione dei fan sui social non è stata entusiasmante: «Wow, Kim Kardashian che ammette di usare droghe e di essere fatta di ecstasy quando ha girato il sex-tape - scrive un follower su Twitter -. Davvero epico. Grazie di essere trasparente come sempre». Sulla stessa lunghezza d'onda un altro utente: «Ecco ora oltre che per il video porno, sarai famosa per i tuoi trascorsi con la droga».

Kim Kardashian è attualmente sposata con il rapper Kanye West e la coppia ha tre figli. La 38enne è una delle star più popolari su Instagram dove conta 120 milioni di follower.

