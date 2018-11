“HA DENUNCIATO TRUMP CONTRO LA MIA VOLONTÀ” – STORMY DANIELS ATTACCA L'AVVOCATO MICHAEL AVENATTI, ACCUSANDOLO DI AVER AGITO A SUA INSAPUTA ANCHE NELLA GESTIONE DELLA RACCOLTA FONDI PER LE SUE SPESE LEGALI: “HA AVVIATO UN NUOVO CROWDFUNDING SENZA AVERMI CONSULTATO E NON HO MAI AVUTO ACCESSO AI BILANCI DEL FONDO” – AVENATTI SI DIFENDE, MENTRE LA PORNOATTRICE SI PREPARA A SCARICARLO… - GALLERY HOT

DAGONEWS

stormy daniels alla fiera dell'erotismo di berlino 8

Nubi all’orizzonte per Michael Avenatti. Stormy Daniels ha dichiarato che l’avvocato avrebbe fatto causa al presidente Trump contro la sua volontà. La 39enne pornostar sta ora pensando di cambiare legale, ma al momento non ha dato alcuna comunicazione ufficiale.

In una dichiarazione al “Daily Beast”, Daniels ha anche accusato Avenatti di non averla trattata con rispetto dopo aver lanciato una raccolta fondi senza il suo permesso. «Per mesi ho chiesto a Michael Avenatti di fornirmi informazioni contabili sul fondo per la sicurezza e la difesa legale che i miei sostenitori hanno così generosamente rimpolpato con le loro offerte.

Michael Avenatti E STORMY DANIELS

Ha ripetutamente ignorato quelle richieste - ha detto - Giorni fa ho chiesto di nuovo di dirmi come venivano spesi i soldi e quanti ne rimanevano. Invece di rispondermi, senza il mio permesso e senza che ne fossi a conoscenza, Michael ha lanciato un'altra campagna di raccolta fondi a mio nome. L'ho saputo su Twitter. Michael è stato un grande difensore. Gli sono incredibilmente grata per avermi rappresentato aggressivamente nella mia lotta. Ma in altri momenti non mi ha trattato con il rispetto che un avvocato dovrebbe mostrare verso un cliente».

stormy daniels e l'avvocato michael avenatti

Daniels è attualmente rappresentata da Avenatti in due casi separati. Uno è una causa per diffamazione contro Trump (Avenatti ha presentato appello dopo la vittoria del Presidente), l’altro è il contenzioso legale sull'accordo di non divulgazione firmato nel 2016 della presunta relazione tra Daniels e Trump.

«Il mio obiettivo è lo stesso di sempre – dice - difendermi dopo essere stata vittima di “bullismo?” e intimidazione da parte del presidente Trump e dei suoi scagnozzi. In un modo o nell'altro, continuerò in questa lotta e voglio che tutti quelli che mi sono stati vicini sappiano quanto sono profondamente grata per il loro sostegno».

stormy daniels e l'avvocato michael avenatti 3

Avenatti, dopo le dichiarazioni della sua assistita, si è difeso: «Ho personalmente sacrificato un'enorme quantità di denaro, tempo ed energie per aiutarla perché credo in lei. Sono sempre stato un libro aperto con Stormy su tutto, e lei lo sa. Stormy ha firmato un accordo a febbraio in cui si stabiliva che mi avrebbe dato cento dollari e che i fondi raccolti sarebbero serviti alle spese legali.

Invece la stragrande maggioranza dei soldi raccolti è stata utilizzata per le sue spese di sicurezza. La recente raccolta fondi è soltanto un aggiornamento della precedente, progettata per coprire alcune spese di Stormy dopo le minacce di morte e le spese extragiudiziali».

stormy daniels

Il sito CrowdJustice ha raccolto oltre 580.000 dollari per la difesa legale di Daniels, ma non accetta più donazioni. Avenatti, che ha lasciato intendere che potrebbe candidarsi alla carica di presidente nel 2020, è stato arrestato a Los Angeles all'inizio del mese per sospetti di violenza domestica, ma i pubblici ministeri di Los Angeles hanno archiviato il caso.

