“HAI BRUCIATO TUO FIGLIO. GLI HAI FATTO VENIRE UN MELANOMA” - CHIARA FERRAGNI CONDIVIDE SU INSTAGRAM UNA FOTO COL FIGLIO LEONE, CON LA PELLE UN PO’ ARROSSATA DAL SOLE, E GLI HATERS SI SCATENANO - LA FASHION BLOGGER È STATA BOMBARDATA DI INSULTI: “TE NE FREGA DI PIÙ DI AVERE IL COSTUME FIRMATO CHE PROTEGGERE TUO FIGLIO”

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

CHIARA FERRAGNI E IL FIGLIO LEONE CON LA PELLE ARROSSATA

Chiara Ferragni e il suo futuro sposo Fedez si trovano in Sardegna per trascorrere le vacanze estive. La coppia ha affittato una bellissima villa con piscina per ritarglirsi un po' di privacy. Per loro e per il figlio Leone. Ma nonostante cerchino un po' di intimità, ogni giorno pubblicano foto e video della loro quotidianità. Così, tra un tuffo e una cena romantica, Chiara Ferragni ha condiviso sul suo profilo Instagram una foto che ha fatto - a dir poco - infiammare il web.

Nello scatto la Ferragni tiene in braccio il suo piccolo e insieme sorridono verso l'obiettivo della fotocamera. Ma gli occhi curiosi - e indiscreti - del pubblico hanno notato che Leo ha la pelle un po' più colorita del solito. Qualcuno dice addirittura bruciata. E qui apriti cielo.

La fashion blogger è stata riempita di insulti. "Ma non vedi che lo hai fatto ustionare?", scrive un utente. E un altro: "Ma un po' di crema solare a quel bimbo non potevi mettergliela". Ovviamente i commenti non si sprecano e c'è anche chi ci va giù più pesante: "Imbecille, l'hai arrostito", "Te ne frega di più di avere il costume firmato che proteggere tuo figlio. Lo hai ustionato, gli hai fatto venire il melanoma". I diretti interessati, per il momento, non hanno ancora risposto agli attacchi. E intanto sui social continua questa gogna mediatica...