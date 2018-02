9 feb 2018 16:19

“HAI IL CANCRO” - IN FLORIDA MADRE E PADRE FANNO CREDERE AL FIGLIO 13ENNE DI ESSERE MALATO PER METTERE SU UNA CAMPAGNA DI CROWFUNDING E INTASCARE DONAZIONI - IL POVERO RAGAZZINO CREDEVA DA OTTO MESI DI ESSERE IN FIN DI VITA - I DUE SONO STATI ARRESTATI CON L'ACCUSA DI FRODE E MALTRATTAMENTI