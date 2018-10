“HAI MACCHIATO L’ONORE DELLA FAMIGLIA” – IMMAGINI CHOC: UN RIBELLE SIRIANO UCCIDE A FUCILATE LA SORELLA DOPO AVERLA ACCUSATA DI AVERLO DISONORATO – L’UOMO IMBRACCIA UN FUCILE E FA FUOCO, MENTRE UN AMICO LO INCITA A UCCIDERLA PER “LAVARE IL SUO ONORE” E RIPRENDE L’ESECUZIONE – LE IMMAGINI FINISCONO SU TELEGRAM SCATENANDO L’INDIGNAZIONE DEL WEB

Simone Pierini per “www.leggo.it”

«Hai macchiato l'onore della famiglia», il fratello maggiore uccide la sorella di 17 anni a fucilte e manda il video sui social.

Ha scatenato rabbia e indignazione un il filmato diffuso nelle ultime ore sui social media, proveniente dal nord della Siria che mostra l'uccisione a sangue freddo di una giovane donna, indicata come minorenne, fucilata da un uomo, descritto come suo fratello, perché ritenuta colpevole di aver «macchiato l'onore della famiglia».

Secondo la Bbc in arabo, il presunto delitto d'onore sarebbe avvenuto a Jarablus, a ridosso del confine turco, in un'area controllata da milizie siriane alleate di Ankara. La donna, indicata col nome di Rasha Bassis, ha meno di 18 anni, secondo le fonti citate dalla Bbc.

Nel video si vede una donna accovacciata contro un muro che viene raggiunta da ripetuti colpi di arma da fuoco sparati da un uomo, mentre una voce fuori campo urla: «Spara! Lava il tuo onore!».

Non è possibile verificare le circostanze esatte dell'uccisione della donna. Il delitto d'onore è un crimine molto diffuso in diversi paesi arabi e nel Golfo e in molti di questi paesi è sanzionato come un crimine minore.

