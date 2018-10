“HEY TU, NON PUOI FARE COSI' CON MIA MIA MOGLIE” – VIDEO: IL PRINCIPE HARRY SCHERZA DURANTE LA VISITA A SYDNEY CON UN FAN – QUANDO VEDE CHE MEGHAN VIENE OMAGGIATA CON UN GROSSO BOUQUET INDICA L’UOMO TRA LA FOLLA E…

Meghan Markle incinta: eccola. Lei e il suo Harry d’Inghilterra fanno la loro prima uscita ufficiale da futuri mamma e papà a Sidney, prima tappa dell’impegnativo tour di due settimane che dopo l’Australia toccherà anche Nuova Zelanda, Fiji e Tonga. E sotto all’abito bianco della duchessa si intravede un bel pancino. Nel nome di Diana…

“Quel bouquet è troppo grande” - All’indomani del lieto annuncio dato via social da Kensington Palace, il duca e la duchessa del Sussex si godono un bagno di folla e i primi festeggiamenti (e i primi regali: un canguro di pelouche e un paio di scarpine) per il royal baby che nascerà in primavera e che sarà settimo in linea di successione al trono britannico.

Una visita alla zoo tra koala e canguri, gli incontri con i bambini, uno spettacolo di danza aborigena. E quando Meghan è omaggiata con un super bouquet, interviene premuroso Harry: “È troppo grande quel mazzo di fiori per mia moglie”.

Tubino bianco e cambio scarpe - Meghan, che dovrebbe essere al terzo mese (le gravidanze reali non sono mai rese note prima), sceglie di mostrare le sue dolci nuove forme appena accennate – il viso più arrotondato e il pancino – indossando un tubino bianco di una stilista australiana (Karen Gee). E le scarpe con il tacco, a un certo punto, lasciano il posto a delle più comode ballerine.

Nel nome di Diana - Ma sono i gioielli a impreziosire, in ogni senso, il suo look: gli orecchini a farfalla sono gli stessi che indossò Lady Diana nel suo viaggio in Australia del 1986. E anche il bracciale appartenne alla principessa del Galles.

Un tributo alla mamma di Harry o magari chissà, un indizio sul fatto che sarà femmina. Per i bookmmakers, in quel caso, potrebbe chiamarsi proprio Diana.

