“HO AMMAZZATO IO PAMELA” – OSEGHALE CONFIDA ALLA FIDANZATA: “HO FATTO TUTTO DA SOLO”. IL NIGERIANO INTERCETTATO IN CARCERE - MA LA POLIZIA NON GLI CREDE: TROPPO ACCURATA LA CANCELLAZIONE DELLE TRACCE…

Franco Grilli per Il Giornale

innocent oseghale

Dopo settimane di indagini e di interrogatori, il caso Pamela sarebbe ad un passo dalla soluzione. E a dare una mano agli inquirenti sarebbe stato proprio Innocent Oseghale, arrestato per l'omicidio della 18enne ritrovata fatta a pezzi in due valigie lo scorso 31 gennaio nei pressi di Macerata. Il nigeriano è stato intercettato in carcere durante gli incontri con la compagna. Incontri che sono stati registrati.

innocent oseghale e la compagna michela

E durante uno di questi colloqui, come riporta il Giorno, il nigeriano avrebbe detto alla compagna: "Ho ucciso io Pamela, ho fatto tutto da solo". Parole chiare che hanno il sapore di una vera e propria confessione. Gli inquirenti adesso stanno lavorando proprio in questa direzione utilizzando anche le conversazioni registrate.

pamela mastropietro

Eppure la confessione di Oseghale non basta a chiarire i contorni di questo terribile omicidio. Il nigeriano avrebbe detto anche altre cose che andranno approfondite dagli investigatori. Non torna la tempistica del delitto: in poche ore non avrebbe potuto fare tutto da solo. Le tracce erano state cancellate in modo accurato.

pamela mastropietro

innocent oseghale desmond lucky awelima lucky

Solo sul balcone il luminol dei Ris ha trovato qualcosa. E dunque l'ipotesi che Oseghale abbia agito da solo pare abbastanza remota. Gli investigatori dovranno chiarire chi ha aiutato il nigeriano a compiere un gesto così atroce su una ragazza di 18 anni. Infine va ricordato che nelle indagini avrà anche un peso il ritrovamento di tracce di Dna del nigeriano sul cadavere della ragazza.