“HO UN CANCRO INCURABILE. NON TUTTO SI PUÒ CONTROLLARE NELLA VITA” - LA VICE PRESIDENTE DI FACEBOOK PER L’EUROPA, NICOLA MENDELSOHN, SI “RISVEGLIA” E RACCONTA LA SUA STORIA: “HO DECISO DI NON FARE LA CHEMIO MA DI SEGUIRE LA TERAPIA ‘GUARDA E ASPETTA’. PURTROPPO UNA CURA PER IL LINFOMA FOLLICOLARE, NEL 2018, NON ESISTE…”

Da http://www.ilmessaggero.it

NICOLA MENDELSOHN

Avere un «male incurabile», un lavoro che ti porta in giro per il mondo, quattro figli, ma decidere al momento di «guardare e aspettare» piuttosto che curarsi con la chemioterapia. È la storia di Nicola Mendelsohn, 46 anni, vicepresidente di Facebook per l'Europa, Medio Oriente e Africa a cui un anno fa è stato diagnosticato un linfoma non Hodgkin: ha deciso di unire le forze sul social network aprendo una pagina per entrare in contatto con altri malati per non «sentirsi soli» e per aumentare la consapevolezza su una patologia non molto conosciuta.

«Spesso spiego alle persone come possono afferrare il loro destino, ed è dura ricordarsi che ci sono cose che non si possono controllare», dice Mendelsohn all'Independent, raccontando che la scoperta della malattia è avvenuta un anno fa ed è stata ovviamente traumatica. La manager però ha deciso al momento di non curarsi perché le sue analisi del sangue sono regolari, monitora la malattia attentamente e in caso di peggioramento inizierà la chemioterapia e la radioterapia.

NICOLA MENDELSOHN 2 NICOLA MENDELSOHN NICOLA MENDELSOHN NICOLA MENDELSOHN