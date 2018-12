Il momento in cui crolla la balaustra fuori dalla discoteca, cadono i ragazzi

1 – DISCOTECA: PM, OLTRE A MINORENNE, ALTRI 7 INDAGATI

lanterna azzurra sfera ebbasta

(ANSA) - Oltre al minorenne, altre 7 persone sono indagate nell'inchiesta per la morte di sei persone nella discoteca Lanterna azzurra di Corinaldo. Si tratta, hanno spiegato i pm, dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e dei quattro proprietari dell'immobile.

2 – ANCONA, MORTI IN DISCOTECA. IL BUTTAFUORI. "HO ESTRATTO CORPI E CADAVERI"

Mario Gradara per www.ilrestodelcarlino.it

lanterna azzurra corinaldo ancona

All'inferno e ritorno. Gianni Ermellini si occupava l’altra sera della sicurezza alla ‘Lanterna Azzurra’ di Corinaldo, il locale dove sono morte sei persone.

Cosa può raccontare di quella notte?

«Sono arrivato sul posto dove era ammassata la gente – attacca – e ho cominciato a tirarne fuori da quella trappola più che potevo».

Quante persone è riuscito a soccorrere?

GIANNI ERMELLINI

«Il numero esatto non lo ricordo, non lo so, io e gli altri addetti alla sicurezza pensavamo solamente a salvare chi era finito sotto».

Da quante persone era formato il servizio di sicurezza?

«Eravamo complessivamente undici. Io lavoro per un’agenzia e nella discoteca c’erano altri miei colleghi. Il mio ruolo era di quello che una volta si chiamava il ‘buttafuori’».

Dai video si vede crollare il parapetto e un fiume di persone finire in quella buca, dopo lo spruzzo dello spray urticante. E’ andata così?

corinaldo mascherina discoteca

«Sì, quei gradini maledetti hanno provocato la tragedia».

In che modo?

«I ragazzi e qualche adulto sono caduti lì, i gradini hanno fatto da tappo e tutti quelli che sono rimasti intrappolati sullo scivolo sono finiti nel fossato laterale».

Chi era bloccato chiedeva aiuto in preda al panico?

corinaldo lanterna azzurra il ponticello dove sono morte sei persone

«Tutti avevano paura, i ragazzi cadevano e gridavano disperati, non si sapeva cosa fare. Io e i colleghi abbiamo tirato fuori da lì più persone possibile».

Anche Eleonora, la mamma 39enne che aveva accompagnato la figlia undicenne a vedere il concerto di Sfera Ebbasta?

BIGLIETTO DI SFERA EBBASTA CORINALDO LANTERNA AZZURRA

«L’ho soccorsa, l’ho tirata fuori e l’ho portata all’ambulanza. Non ho capito se era viva o morta. Ho pensato, ho sperato che fosse ancora viva. In quei momenti, ripeto, come gli altri soccorritori, cercavo solo di estrarre da quella trappola tutti quelli che potevo».

Il ricordo pù straziante.

«Una ragazza finita nel fossato, l’ho sollevata morta. Ma ne abbiamo salvati tanti».

CORINALDO LANTERNA AZZURRA DISCOTECA

Il vostro servizio d’ordine era formato da tutte persone di Rimini?

«No. Alcuni erano di Rimini, altri venivano da Fano e Marotta».

Sa se c’erano riminesi anche tra i ragazzi del pubblico?

«Questo non sono in grado di dirlo».

MORTI E FERITI NELLA DISCOTECA LANTERNA AZZURRA DI CORINALDO ANCONA

Gli addetti alla sicurezza sono tenuti a verificare quante persone vengono fatte entrare rispetto alla capienza?

«Io sapevo di una capienza di 1.300 persone. Solo dopo ho scoperto che non era vero. Non rientrava nei nostri compiti questo tipo di verifica».

Ha avuto la percezione che entrassero troppe persone?

«Non so dire quante persone siano entrate, non dovevo contarle io. La gente entrava con il biglietto già venduto. Non potevamo tenerli fuori».

MORTI E FERITI NELLA DISCOTECA LANTERNA AZZURRA DI CORINALDO ANCONA strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 6 strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 5 strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 2 strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 3 strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 4 strage alla discoteca lanterna azzurra di corinaldo ancona 7