"HO PIANTO IN UN BAGNO DI UN RISTORANTE QUANDO HO CAPITO DI AVER SPOSATO LA DONNA SBAGLIATA" – WILL SMITH E' IN VENA DI CONFESSIONI: "PIANGEVO IN MANIERA INCONTROLLABILE. È STATA UNA DELLE EMOZIONI PIÙ BIZZARRE CHE HO PROVATO" – E SUL DIVORZIO...

Antonella Rossi per "www.vanityfair.it"

will smith 1

Siamo abituati alle dichiarazioni d’amore per Jada Pinkett, sposata nel 1997, ma prima di trovare la donna della sua vita, come l’ha spesso definita, Will Smith aveva sposato Sheree Zampino, con la quale il feeling era finito presto. Appena tre anni insieme, dal 1992 al 1995, e un figlio, Trey, che oggi ha 25 anni e un rapporto bellissimo con il padre.

Smith si è pentito presto di quell’unione, come ha raccontato nel corso dell’ultimo episodio del programma Red Table Talk, condotto dalla moglie e dalla figlia Willow.

will smith e sheree zampino

«Ho pianto in modo incontrollabile nel bagno di un ristorante quando mi sono reso conto di aver sposato la donna sbagliata», ha detto l’attore commosso, «È stata una delle emozioni più bizzarre che abbia mai avuto. Eravamo al The Palm (a New York), ricordo che dovevo alzarmi dal tavolo e ho realizzato che non ero con la persona con cui sarei dovuto stare».

Smith, in quel periodo, aveva già conosciuto Jada Pinkett, ma la decisione di divorziare da Sheree non fu immediata. «Sapevo che c’era qualcosa nelle nostre energie che sarebbe stato una magia», ha continuato l’attore, mentre la moglie ha negato l’esistenza di una relazione, pare che si frequentassero solamente.

sheree zampino

Il divorzio lo avrebbe chiesto Sheree, il giorno di San Valentino del 1995, proprio per via del rapporto tra i due, che hanno preso a frequentarsi assiduamente subito dopo la firma della separazione. E non è un modo di dire. Lui l’ha chiamata subito, ha rivelato, appena uscito dall’incontro con gli avvocati.

Jada, dal canto suo, di recente si era scusata con Sheree, anche pubblicamente. «Avrei dovuto farmi da parte e non cercare di inserirmi», il mea culpa tardivo dell’attrice, sempre a Red Table Talk. Oggi sono famiglia allargata e felice. A gettare le basi, la necessità di dare una stabilità a Trey, allora bambino. E ci sono riuscite.

