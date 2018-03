“HO PICCHIATO IL MIO COMPAGNO MENTRE FACEVAMO SESSO” - CECILIA CAPRIOTTI CI TRASCINA SOTTO LE LENZUOLA CON LE SUE RIVELAZIONI HOT: “QUANDO SONO TORNATA DA “L’ISOLA” HO FATTO L’AMORE CON IL MIO COMPAGNO. MA DOPO QUATTRO ANNI INSIEME LE ABBIAMO FATTE UN PO’ TUTTE E QUINDI HO VOLUTO STUPIRLO…GLI HO DATO DUE SCHIAFFI PENSANDO COSÌ MAGARI SI ECCITA…”

Doriana Castellitto per https://velvetgossip.it

Dopo essere stata eliminata dal televoto Cecilia Capriotti ha avuto una seconda chance ed è ripartita per L’Isola dei Famosi. Nella prossima puntata la vedremo sfidarsi per il ballottaggio che permetterà a uno dei concorrenti eliminati di avere la possibilità di far parte nuovamente del reality.

Dopo lo sbarco di Filippo Nardi e di Paola di Benedetto sull’isola segreta, hanno fatto il loro arrivo anche Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi, accolte con gioia dai loro compagni d’avventura. Prima è tornata in Italia, poi è ripartita per l’Honduras: dopo essere stata eliminata tramite televoto, Cecilia Capriotti è tornata su L’isola dei Famosi per il ballottaggio finale con gli altri naufraghi “eliminati” nel corso delle puntate precedenti che, però, hanno accettato di rimettersi in gioco e tornate ad essere naufraghi. Così la Capriotti, durante una chiacchierata con i suoi compagni, si è fatta scappare delle rivelazioni davvero intime confessando dei dettagli “piccanti” del suo incontro col compagno dopo il ritorno in Italia.

Cecilia si è lasciata andare a dichiarazioni bollenti sulla sua relazione con Gianluca Mobilia, suo compagno da 4 anni con cui ha da poco avuto una bambina. “Tornare, a livello psicologico, è un trauma: ho mangiato la torta, ho rifatto l’amore con il mio fidanzato. Non sai che è successo! Dopo quattro anni insieme le abbiamo fatte un po’ tutte e quindi ho voluto stupirlo. L’ho picchiato, gli ho dato due schiaffi pensando così magari si eccita”.

Così Cecilia ha confessato, senza troppi giri di parole, che dopo essere tornata dall’avventura da isolana ha voluto provare a stuzzicare un po’ la fantasia sessuale del compagno per provare “qualcosa di diverso dopo anni di convivenza”. Ma Gianluca non sembra aver apprezzato particolarmente l’iniziativa della compagna. Infatti la showgirl ha continuato raccontando la reazione sbalordita della sua dolce metà: “Vedo lui che si ferma e mi fa: Cecilia ma chi ti ha consigliato?”.

