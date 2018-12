4 dic 2018 12:45

“HO UNA PISTOLA” – UN 22ENNE DI ORIGINI PUGLIESI È STATO ARRESTATO PER AVER STUPRATO UNA 16ENNE IN UN SOTTOPASSO DELLA STAZIONE DI SARONNO – L’UOMO AVEVA PRESO DI MIRA L’ADOLESCENTE SU UN TRENO E L’AVEVA COSTRETTA A SCENDERE, DICENDOLE DI AVERE UNA PISTOLA IN TASCA – DOPO LA VIOLENZA ERA FUGGITO, MA È STATO BECCATO COI FILMATI DELLE TELECAMERE DI SICUREZZA E… (VIDEO)