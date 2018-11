“HO VISTO TRE PAPI, TUTTI SAPEVANO” - PIETRO ORLANDI LANCIA LA SUA ACCUSA: “QUALCUNO SA E FA DI TUTTO PERCHÉ LA VERITÀ NON VENGA FUORI. IL RITROVAMENTO DEI RESTI? MI HA STUPITO CHE LA GENDARMERIA VATICANA ABBIA SUBITO IPOTIZZATO CHE POTESSERO ESSERE I RESTI DI EMANUELA E DI MIRELLA GREGORI. COME HANNO FATTO IL COLLEGAMENTO? DI SOLITO TENGONO LE COSE RISERVATE. PERCHÉ TANTA TEMPESTIVITÀ? FORSE SANNO QUALCOSA CHE NOI NON SAPPIAMO?”

Alessandro Farruggia per “il Giorno”

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, ha la sensazione che siamo alla svolta?

«Mi piacerebbe dirlo, ma dopo tante docce fredde resto prudente. Troppe disillusioni. Certo, ogni novità la reputo importante. Sono determinato a fare di tutto perché la verità emerga e fiducioso che un giorno emergerà. Ma resto prudente. Fino a che non trovano un corpo e lo identificano con chiarezza, io Emanuela voglio cercarla viva».

Che cosa l'ha colpita nel ritrovamento di questi resti umani?

«Mi ha stupito che la Gendarmeria vaticana abbia subito ipotizzato che potessero essere i resti di Emanuela e di Mirella Gregori. Come hanno fatto il collegamento? Potevano essere ossa vecchie di molte decine, magari centinaia di anni. Da dove scatta l'automatismo? Loro di solito tengono le cose riservate, diciamo. Perché tanta tempestività? Forse sanno qualcosa che noi non sappiamo?».

La sua convinzione è che in Vaticano ci sia qualcuno che sa.

«È una certezza più che una convinzione. Ne sono sicuro al 100% Qualcuno sa e fa di tutto perché la verità non venga fuori».

Lei si è incontrato con tre Papi.

«Eh sì, e secondo me tutti e tre lo sapevano».

Cosa le disse papa Francesco?

«Lo incontrammo una ventina di giorni dopo l' elezione, nella parrocchia di Sant' Anna in Vaticano. Ci disse 'lei sta in cielo'. Due volte lo ripeté, a mia madre e a me. Le sue parole mi hanno fatto gelare il sangue».

E da allora quale è stato l'atteggiamento del Vaticano?

«Sconfortante. Da quel momento il muro è stato più alto di prima, e nessuna ulteriore spiegazione ci è stata data. Ho chiesto quattro volte un incontro privato al Papa, ma non ci è stato concesso. Pensavo, speravo, che ci fosse la volontà a collaborare, ma sinora questa non è per nulla emersa. Anzi. Nessun passo in avanti, ma chiusura totale. Adesso vediamo. Se il Dna confermasse che i resti sono i suoi si aprirebbe una pista investigativa niente male. Dovrebbero spiegare perché erano là».

