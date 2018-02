“UNO DEGLI INSIDER TRADER SI FACEVA CHIAMARE GORDON GEKKO” - E’ IL GIRO DI CONSULENTI FURBONI CHE DENTRO I MAGGIORI STUDI LEGALI D'AFFARI AVREBBERO CAPITALIZZATO, NEL 2012-2014, NOTIZIE PRIVILEGIATE APPRESE PER LAVORO NELLA PREPARAZIONE DELLE OPA SU BENETTON, BUONGIORNO, MARCOLINI, IMPREGILO, COBRA E HAVAS - CHIESTA L'INTERDIZIONE DEL TENENTE DELLA FINANZA MARCO LA MELA

Un segnalatore di informazioni privilegiate dentro Mediobanca (l'ex analista del risk management Francesco Maldese, che poi per evitare l'arresto si è ritorto in collaboratore dei pm) «noi lo chiamavamo "occhi di palla" - racconta ai pm un altro ex di Mediobanca, Marco Cecchini, pure indagato per insider trading -: nomignolo che gli aveva dato Germano Urgeghe» (commercialista dello studio Cordeiro Guerra, arrestato l' altro ieri), «che personalmente si faceva chiamare "Gordon" in onore del protagonista del film "Wall Street", Gordon Gekko».

Molta fantasia negli insider trading in Borsa, molta meno nell' abbinamento cinematografico caro al giro di consulenti che dentro alcuni dei maggiori studi legali d'affari avrebbero capitalizzato nel 2012-2014 notizie privilegiate apprese per lavoro nella preparazione delle Opa su Benetton, Buongiorno, Marcolini, Impregilo, Cobra e Havas.

Mentre ieri i pm hanno chiesto l'interdizione del tenente Gdf Marco La Mela, indiziato di aver svelato il 23 marzo 2016 a Urgeghe (ex maggiore Gdf) l' esistenza di intercettazioni, ora emerge che oltre a Maldese con i pm ha parlato anche uno dei 21 insider «secondari»: cioè degli acquirenti dei titoli profetizzati da quelli che per il gip Cantù Rajnoldi (che ha escluso l' associazione a delinquere) sono autori di «una estemporanea, intervallata e atomizzata attivazione di propositi criminali».

Costui ha ad esempio indicato i presunti ruoli tra i fratelli Damiano e Antonio Tomassini: l'uno (avvocato collega di Urgeghe) sul lato della ricerca di anticipazioni, e l' altro (ex ufficiale della Gdf, a capo del settore fiscale dello studio legale Dla Piper) operativo negli acquisti. Anche per questo i pm vogliono approfondire una foto (estratta dal cellulare di Luca Vestini, all' epoca operante nello studio Bonelli&Erede) «dalla quale risulta che ad agosto 2012 Antonio Tomassini, da un suo conto presso Bank Sal.

Oppenheim jr & Cie di Zurigo, ha bonificato 25.000 euro a Vestini su un conto Hsbc Londra». Sia per capire perché «Tomassini in audizione Consob, a specifica richiesta, ha detto di non avere conti e depositi all' estero».

Sia per verificare (forse nell' Opa Impregilo) se si sia trattato della retrocessione di uno dei compensi promessi per le informazioni privilegiate alle «fonti» negli studi legali o banche, secondo uno schema accennato più in generale nelle chat recuperate nel telefonino di Cecchini con Maldese. Come quella del 30 luglio 2012 dove, a proposito dei compensi da far balenare a un possibile nuovo sodale, Cecchini sintetizza lo schema con riferimento di folgorante ironia ai soldi già gua-dagnati sull' Opa Benetton: «Stile rubettòn».