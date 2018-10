1 - ASIA ARGENTO SI DIFENDE E RILANCIA: «IO INNOCENTE, VORREI TORNARE A X FACTOR»

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

«Jimmy è salito da solo nella mia stanza, ha pure sbagliato ascensore: mi ricordavo un bambino, mi sono trovata davanti un uomo. Gli ho preso il viso tra le mani per guardarlo da vicino, ci siamo abbracciati, ma il mio era un gesto materno, lui invece si vede che aveva gli ormoni impazziti, ha cominciato a baciarmi e toccarmi, mi è saltato addosso, mi ha spogliata, mi ha buttato sul letto, di traverso, e ha fatto sesso con me, un rapporto completo e non protetto, che sarà durato due minuti al massimo, io ero fredda, pietrificata, non ho provato piacere. Questa è la mia verità».

Tubino nero, tacchi a stiletto, margherite di corallo rosso ai lobi, tatuaggio che spunta dalla scollatura, Asia Argento racconta a Non è l'Arena di Massimo Giletti su La7 di quell' incontro con Jimmy Bennett nella suite del Ritz Carlton di Marina del Rey, Los Angeles, a maggio del 2013, quando lui aveva ancora 17 anni («Ma io nemmeno lo sapevo che era minorenne») e lei 37 («Quale champagne? Io al massimo ho bevuto un bicchiere di vino mentre lo aspettavo, mi aveva detto che voleva farmi leggere un copione ma quel copione non l'ha mai portato e poi mi ha confessato che ero il suo sogno erotico di ragazzino»).

Una settimana fa l'ex bambino prodigio di Hollywood, che oggi ne ha 22 e non ha più trovato scritture, che la chiamava «mamma» e le ha chiesto 3 milioni e mezzo di dollari di risarcimento («A me, che sul conto avevo cinquemila euro»), la accusava di averlo violentato «abusando del suo potere,con la promessa di darmi una parte in un suo film, come Weinstein».

Proprio lei, la paladina del movimento MeToo che quell'ex potentissimo produttore l'ha svergognato in mondovisione. «Non c'è insulto peggiore» ribatte Asia Argento, che ironizza, controbatte e smentisce e soltanto alla fine dell'intervista le si spezza la voce, quando confessa cosa l'ha ferita di più: «Mi hanno dato della prostituta, mi hanno chiamato pedofila, non so nemmeno come sto ancora in piedi, io ho dei figli e questa è un'accusa che non auguro a nessuno, ma loro sono fieri di me, la gente sta dalla mia parte e vorrei tornare a X Factor a fare il mio lavoro perché l'Italia mi vuole e non ho fatto niente di quello per cui sono accusata».

Nonostante l'appello accorato di Giletti ai vertici di Sky Italia, che l'ha esclusa dal talent dopo lo scandalo, al momento la decisione resta irrevocabile. Quel selfie in cui Jimmy e Asia sorridono abbracciati dopo l' amplesso che ciascuno sostiene di aver subito dall'altro, Asia lo spiega così: «Cercavo di tornare alla realtà, alla normalità».

Lo stesso motivo per cui, prima di separarsi, sono andati insieme al ristorante: «Non volevo staccarmi dall' immagine di lui come bambino. Dopo tre mesi ho cominciato a starci male, mi sentivo in colpa per non aver reagito, il non sapermi difendere credo che derivi da traumi infantili, mi era già successo con Weinstein. Sola in stanza con lui, parlavamo di Victor Hugo, quando a un tratto è ricomparso dal bagno in accappatoio e con la scusa di farsi fare un massaggio mi è saltato addosso e mi faceva anche un po' schifo visto che non è proprio un Adone. Non è vero che ci sono stata cinque anni, lui mi ha rubato l'innocenza». Dopo la denuncia, la solidarietà dalle colleghe italiane è stata pari a zero: «Soltanto una mi ha chiamato».

Se ha pagato a Bennett quei 250 mila dollari «perché in fondo mi fa pena, è un'anima persa» è soltanto per le insistenze di Anthony Bourdain, chef e scrittore, il suo compagno. Poi lui si è ucciso «e io sono caduta nell'abisso. Non credo che uno così saggio e intelligente si sia tolto la vita per le mie foto, glielo avevo detto che mi vedevo con un altro. Mi sento in colpa per non aver capito il suo dolore, dei due ero io quella depressa. "Vedrai che finirà" mi diceva lui "vedrai che saremo felici"».

2 - ASIA, LA REPLICA A BENNETT: “LUI HA ABUSATO DI ME”

Estratto dell’articolo di Gloria Satta per “il Messaggero”

«Vorrei tornare a X Factor, riappropriarmi della mia vita e del mio lavoro. I miei figli sono fieri di me, l' Italia mi vuole e non ho fatto nulla di quello di cui sono accusata». Asia Argento, tra le lacrime, ha concluso con queste parole la lunga intervista rilasciata ieri a Massimo Giletti nella trasmissione di La7 Non è l' Arena. […] Asia ha raccontato la sua verità ribattendo punto per punto alle accuse che le sono state rivolte. «[…]Anche i miei figli hanno sofferto tantissimo. Così ho mandato Nicola, 10 anni, in America a vivere da suo padre (il regista Michele Civetta, ndr): temevo che a scuola venisse bullizzato».

In tv, Asia si è messa a nudo. «Sono stata assaltata sessualmente due volte: a 21 anni da Harvey Weinstein, a 37 da Jimmy Bennett», ha detto. «In entrambi i casi sono rimasta pietrificata, incapace di difendermi: dev' essere a causa dei traumi della mia infanzia». Ecco la sua verità su Weinstein: «Rubò la mia innocenza quando avevo 21 anni in un hotel di Cannes. Di lui mi ero già vendicata nel 1999 girando il film Scarlett Diva che racconta l' episodio. Ho deciso di fare il suo nome l' anno scorso perché Ronan Farrow, l' autore dell' inchiesta del New Yorker sulle molestie, mi ha rivelato che altre 183 donne erano state abusate dal produttore. Ma non sono stata l' amante di Weinstein, non ho mai nemmeno dormito con lui che, dopo quell' episodio, ha preso a perseguitarmi. Era uno stalker, un orco, mi faceva paura. Mi ha offerto pellicce, gioielli, perfino un appartamento. Ho rifiutato tutto». Ma le foto che ritraggono Asia sorridente sul red carpet con il produttore?

«Veniva alle mie anteprime con il paparazzo: ho scoperto che faceva lo stesso con le altre vittime...».

Dice di non aver ricevuto solidarietà, in Italia, dopo la denuncia: «Mi ha chiamato una sola attrice e ho rifiutato di firmare la lettera di Dissenso Comune perché non faceva i nomi dei molestatori, quindi era inutile». Asia ha raccontato anche i dettagli più scabrosi della sua vicenda: «[…]ero sotto choc, tanto che poi ho accettato di posare nel selfie che ci ritrae a letto insieme».

[…] «Ho provato un un po' di rabbia per le sue bugie, ma mi ha fatto soprattutto pena. Aveva lo sguardo vitreo, è un' anima persa. Ho ripensato al bambino che non ha proseguito la carriera. Ho rischiato anch' io, ex enfant prodigio del cinema, di finire dimenticata». L' attrice racconta che successivamente il giovane attore prese a mandarle filmati di se stesso intento a masturbarsi su Snapchat, il social che autodistrugge i messaggi, fino alla richiesta di tre milioni e mezzo di dollari, poi scesa a 350mila, arrivata alla fine dell' anno scorso. […]

