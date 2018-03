15 mar 2018 19:01

“LA MAFIA SI SIEDE A TAVOLA” - IL TRIBUNALE UE ANNULLA LA REGISTRAZIONE DEL MARCHIO SPAGNOLO PER I SERVIZI DI RISTORAZIONE COME CHIESTO DALL'ITALIA: "IL LOGO È CONTRARIO ALL’ORDINE PUBBLICO" (GIUSTO, LA MAFIA NON SI ATTOVAGLIA, COMPRA I RISTORANTI)