“I MASCHI ITALIANI? SONO SPECIALI, NOI DONNE DOVREMMO ESSERE MENO AGGRESSIVE” - VALERIA MARINI ARCHIVIA IL FEMMINISMO A MUTANDA ARMATA: “DOVREMMO LASCIARE LO SPAZIO PER CORTEGGIARCI. GLI UOMINI ITALIANI SONO QUOTATISSIMI NEL MONDO - IL MIO SUCCESSO? DEVO TUTTO A PINGITORE - IL TORMENTONE SULLE COTOLETTE? HO DETTO QUELLA FRASE PERCHÉ AVEVO CAPITO CHE IVAN VOLEVA FARMI UN DISCORSO SERIO, MENTRE IO ERO STANCA E PROVATA” - VIDEO

Da I Lunatici Radio2 https://www.raiplayradio.it/programmi/ilunatici

VALERIA MARINI VERISSIMO

Valeria Marini è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

La Marini è tornata a parlare dei suoi esordi: "Devo tutto a Ninni Pingitore, colui che mi ha scoperto e che mi ha portato sul palcoscenico. Io non volevo fare televisione, ma cinema e teatro. Lui mi ha fatto fare teatro col Salone Margherita, poi sono debuttata in telvisione e da lì è arrivato il grande successo".

valeria marini patrick

Valeria Marini, poi, ha parlato di Maria De Filippi: "Ho accettato di partecipare a temptation island vip perché era un programma della De Filippi, perché ho conosciuto tutto il suo gruppo di autori ed ho visto come lavorano. E' stata una commessa vinta come tutti i programmi di Maria De Filippi. Lavorando con lei mi sono resa conto che è una donna stellare, unica. E' avanti. Ci sono tante donne di successo nel mondo dello spettacolo, lei ha proprio portato un nuovo modo di fare televisione in Italia. Ora farò uno speciale per i nuovi tronisti di Uomini e Donne, Ivan e Andrea, con cui ho diviso l'avventura di temptation island. Tutto quello che viene vissuto sull'isola è vero, sei lì, isolato, non hai più telefoni, e ti vivi la tua esperienza".

ivan il tentatore di valeria marini

Sul suo rapporto con i fans: "La vita dell'artista è bella, ma ci sono anche tante difficoltà. Mi reputo una persona fortunata, vivo questa vita con amore, amo condividere i miei successi e le mie emozioni col pubblico. Mi piace regalare sorrisi, mi piace far divertire Ho i miei momenti nebulosi, di malumore, di stress, ma alla fine con la grinta, col sorriso, ce la faccio sempre".

La sua opinione sul maschio italiano: "I maschi italiani sono apprezzati in tutto il mondo, vi ricordo la maglietta di Madonna, gli italiani lo fanno meglio. Per me è ancora così, gli uomini italiani sono i migliori del mondo. Sono galanti, passionali, colti. Noi italiani abbiamo un'umanità in più. Siamo carichi di amore. E' il nostro essere latini. L'Italiano è speciale, sia l'uomo che la donna. Noi donne dovremmo essere meno aggressive nei confronti degli uomini, dovremmo lasciargli lo spazio per corteggiarci. Noi italiani non abbiamo idea di quanto l'Italia sia amata e di quanto gli italiani siano amati. Gli uomini italiani sono quotatissimi e anche le donne italiane hanno una marcia in più".

valeria marini guarda i video di patrick

Sul suo rapporto con i paparazzi: "Fanno il loro lavoro, alla fine il paparazzo fa parte del sistema . Vanno rispettati. Meno da rispettare sono quelli che ti fanno le foto al mare, magari hai un corpo perfetto e usano fotoshop per metterti la pancia o la ciccia. A volte lo fanno, a me lo hanno fatto. La foto era normale e ci hanno messo tutti effetti. Roba da pazzi".

Valeria Marini e l'amore: "E' l'energia della vita, non si può vivere senza l'amore. Sono innamorata del mio lavoro e del mio pubblico. Se sono fidanzata...? Forse lo sarò o forse no...Il tormentone sulle cotolette? Ho detto quella frase perché avevo capito che Ivan voleva farmi un discorso serio, mentre io ero stanca e provata. Per questo ho virato sul cibo. Anche il cibo è erotismo".

valeria marini e ivan valeria marini valeria marini valeria marini valeria marini. valeria marini e la tigre valeria marini topless valeria marini valeria marini valeria marini valeria marini valeria marini reggiseno stellare