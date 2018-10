“IL MATRIMONIO CON VICTORIA È COMPLICATO” – VIDEO: DAVID BECKHAM SGANCIA LA BOMBA DURANTE UN’INTERVISTA E ALIMENTA I RUMOR CHE VORREBBERO LA COPPIA SULLA STRADA DEL DIVORZIO – “QUANDO SEI SPOSATO DA METÀ DELLA TUA VITA, INIZI A CAPIRE CHE C’È MOLTO MOLTO LAVORO DA FARE” – POCO TEMPO FA I DUE AVEVANO SMENTITO LE VOCI DI MARETTA BOLLANDOLE COME “UNA MONTAGNA DI CAZZATE", MA ADESSO…

Da "www.marieclaire.com"

BECKHAM VICTORIA ADAMS

“Il mio matrimonio con Victoria Beckham è complicato. E lo è diventato un po’ di più nell’ultimo periodo”. BANG, BOOM, POW, KAPOW! Le confessioni di David Beckham oggi durante una puntata dello show australiano The Sunday Project hanno come epilogo tutte le espressioni-sorpresa di un fumetto anni Novanta.

Gli stessi anni in cui il matrimonio David Beckham Victoria Beckham diventava l’unico credo ispirazionale-aspirazionale per ogni coppia pop-oriented del pianeta tutto. “Sai, quando sei sposato da metà della tua vita, inizi a capire che c’è molto molto lavoro da fare”, ha continuato poi il Pallone d’Oro inglese pizzicato dalla giornalista del programma. Della serie: datemi la definizione di tranchant e vi darò la versione di David Beckham 2019.

Trascorse solo una manciata di settimane da quando il divorzio David Beckham Victoria Beckham era dato per certissimo da insider e meno insider, prontamente e ovviamente smentito dalla coppia che ha gridato alla “montagna di ca***te”, che il sospetto della separazione dei Beckham ritorna adesso più forte di prima.

Beckham

“Ci conosciamo meglio di chiunque altro e quando ci sono problemi ne parliamo sempre, affrontandoli insieme”, ha soffermato ancora stoico il calciatore 43enne. "Né io né lei saremmo nella posizione familiare in cui siamo adesso se non ci fossimo incontrati tanti anni fa. Nessuno di noi sei sarebbe così forte se fosse da solo. Rispettare questo legame è la nostra chiave".

i beckham

“Siamo sposati da quasi vent’anni e da sempre c’è chi si diverte a inventare assurdità sulla nostra relazione. Noi ci siamo abituati, però certe voci fanno male ad alcune persone che ci stanno vicine e questo non è giusto”, confessava la Posh Spice foreva a Vogue Uk negli scorsi giorni.

Quando, in una delle più epiche copertine dell’anno, posava spontanea insieme ai figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper… ma senza David. Un controsenso? Un je m’en fous delle dimostrazioni plateali? Sarà, ma con un papabile divorzio in vista sembrerebbe la scelta più “sensata”.

victoria e david beckham

“Sono l’uomo più fortunato, il bello è che lei desidera le mie stesse cosa dalla vita” / “Ti amo, buon anniversario amore mio”, post dopo post su Instagram David Beckham e consorte si sono fatti la corte “a posteriori” ai tempi dei social. Per non allarmare fan, figli e stampa soprattutto, si scatenano le malelingue, per dimostrare che a Hollywood, forse, un po’ di umanità è rimasta.

victoria all ingresso david beckham nella sua nuova casa david e victoria beckham 4 david beckham il guardaroba di vitoria 2 i 4 figli dei beckahm victoria beckham nella sala trucchi il guardaroba di vitoria