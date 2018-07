24 lug 2018 12:55

“MEGLIO IN CARCERE CHE IN CASA DI MIO FIGLIO” – A ROMA UN 80ENNE EVADE DAI DOMICILIARI E SI CONSEGNA AI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI SAN BASILIO – L’UOMO STAVA SCONTANDO UNA CONDANNA PER AVER UCCISO CON UNA COLTELLATA IL FIGLIASTRO DOPO UNA VIOLENTA LITE NATA PER UNA BOLLETTA NON PAGATA...