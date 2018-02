“MEGLIO NUDA CHE IN PELLICCIA” - LA PROTAGONISTA DI “X-FILES”, GILLIAN ANDERSON, SI SPOGLIA PER LA CAMPAGNA ANIMALISTA DELLA PETA - L’ATTRICE 49ENNE AMMETTE: “È STATO LIBERATORIO USARE IL MIO CORPO PER FARE UNA DICHIARAZIONE POLITICA. LE PERSONE TENDONO A DISTOGLIERE LO SGUARDO DAGLI ANNUNCI ANTI-PELLICCIA CHE MOSTRANO ANIMALI MACIULLATI, MA SONO ATTRATTE DA…”

Dagli algidi tailleur al nudo totale, dall'ansia per le presenze invisibili a una risata tutta denti, dagli X Files al grido «Meglio nuda che in pelliccia». Gillian Anderson era l'ultima che ci aspettavamo di vedere in una campagna contro la pelliccia ma tant'è, eccola come mamma l'ha fatta che sorride sui cartelloni coperta dalla scritta rosa per la nuova campagna della PeTa, lanciata in occasione della New York Fashion Week in programma da oggi al 16 febbraio. La foto è "firmata" dal fotografo britannico Rankin.

«Mi è sembrato incredibilmente liberatorio usare il mio corpo per fare una dichiarazione politica - ha dichiarato la Anderson - spesso le persone tendono a distogliere lo sguardo dagli annunci anti-pelliccia che mostrano animali maciullati, ma sono attratti dalla Campagna di PeTA, e sono orgogliosa di farne parte».