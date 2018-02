“MI HANNO RIEMPITO DI SCHIUMA” - FRANCESCO NOZZOLINO, VOLTO E CORPACCIONE DI “CIAO DARWIN” E “AVANTI UN ALTRO”, E’ STATO ACCERCHIATO, INSULTATO E RIEMPITO DI SCHIZZI DA UN GRUPPO DI RAGAZZINI A SARNO, IN PROVINCIA DI SALERNO - LUI FA LA VITTIMA (“IN CHE MONDO VIVIAMO”) MA NEL VIDEO SEMBRA DIVERTIRSI - VIDEO!

Da www.corriere.it

FRANCESCO NOZZOLINO E GLI SCHIZZI DI SCHIUMA

Rincorso, accerchiato e insultato da una banda di ragazzini. Che lo hanno anche riempito di schiuma, utilizzando delle bombolette spray. La vittima del raid è Francesco Nuzzolino, volto noto della televisione dopo le apparizione a «Ciao Darwin» e personaggio di «Avanti un Altro» con Paolo Bonolis oltre che ospite del salotto di Barbara D’Urso su Canale 5. Nozzolino era con il padre a Sarno, città dove vive, e stava per raggiungere la stazione della Circumvesuviana.

FRANCESCO NOZZOLINO E GLI SCHIZZI DI SCHIUMA

Un banda di ragazzini, tra i 10 e i 12 anni, l’ha raggiunto e accerchiato. A quel punto sono partiti gli insulti e gli spruzzi di schiuma. Francesco ha pubblicato sulla sua pagina social il video di questa aggressione, decidendo di denunciare quanto accaduto. «Insieme a mio padre andavo a prendere il treno - racconta Nozzolino – dei ragazzini ci seguivano con i cellulari in mano per fare video e foto. Sembrava tutto tranquillo, ma poi hanno iniziato ad aggredirmi riempiendomi di schiuma. Poi hanno anche diffuso quel video. Ma in che mondo viviamo».

