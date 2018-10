“MIA MOGLIE HA PIANTO PER 45 GIORNI DI SEGUITO” - VIDEO: WILL SMITH IN LACRIME OSPITE DEL TALK SHOW CONDOTTO DALLA MOGLIE JADA PINKETT, DAVANTI ALLA FIGLIA E ALLA SUOCERA HA RACCONTATO IL MOMENTO PIÙ BUIO DEL LORO MATRIMONIO CHE DURA DA 20 ANNI – “STAVO FALLENDO MISERAMENTE. NOI NON CI DEFINIAMO PIU' SPOSATI MA...''

Will Smith e Jada Pinkett sono sposati da più di 20 anni e, ancora oggi, appaiono affiatati e uniti, più innamorati che mai.

La coppia non perde occasione per scambiarsi dediche appassionate e romantiche sui social e ogni loro apparizione sul red carpet cattura l'attenzione dei fotografi: quando sono insieme i loro sguardi si illuminano, sono magnetici.

Eppure, anche Will e Jada - che hanno due figli, Jaden e Willow (cui si unisce Trey, che l'attore ha avuto dalla prima moglie) - hanno attraversato come accade a tutte le coppie dei momenti poco felici. A parlarne per la prima volta è stato proprio Smith, ospite dello show social Red Table Talk condotto dalla moglie cui era presente anche la figlia Willow.

Come riportato da E!Online, Will Smith - che vedremo presto nel live-action di Aladdin nei panni del Genio - ha ricordato una crisi molto dura da superare: «C'è stato un periodo in cui la mamma si svegliava e piangeva, ha pianto per 45 giorni di fila. Ho iniziato a tenere un diario. Accadeva ogni mattina. Penso che sia stato il momento peggiore che abbiamo mai vissuto nel nostro matrimonio. Stavo fallendo miseramente».

La coppia non è entrata nel dettaglio. Non è dato sapere a quando risalga questo frangente così burrascoso della loro relazione, ma a quanto pare (fortunatamente) ormai è solo un brutto ricordo.

Jada Pinkett ha parlato spesso negli ultimi mesi dei segreti della longevità del suo matrimonio con Will Smith, sottolineando come a volte il divorzio per molte coppie sia la soluzione più semplice, ma non la migliore. Ecco cosa ha scritto su Instagram lo scorso agosto: «Ho visto molti matrimoni dissolversi intorno a me, è stato davvero doloroso. I matrimoni cambiano. A volte hanno bisogno di essere ripensati e trasformati, a volte sono semplicemente finiti».

Secondo l'attrice, si tratterebbe solo di trovare "pazienza e amore" per uscire dalla tempesta più forti di prima. Probabilmente, è proprio questo che è accaduto a lei e a Will Smith.

