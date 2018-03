“MIA MOGLIE MI HA TRADITO COL PRETE E ORA PREGO LA CHIESA DI RIMUOVERLO” - LA STORIA DI UN PADRE DI FAMIGLIA, CREDENTE E PRATICANTE, CHE DOPO AVER SCOPERTO LA TRESCA HA AFFRONTATO IL SACERDOTE, CHE PERÒ LO HA LIQUIDATO (“TANTO NON LA VEDO PIÙ”) E CONTINUA TRANQUILLAMENTE A DIRE MESSA - TUTTO INIZIO’ UN GIORNO QUANDO IL POVERO CORNUTO SCENDE IN TAVERNA E TROVA…

Tiziana Lapelosa per “Libero Quotidiano”

«Prima viene Dio, poi viene tutto il resto». Ma quando "Dio" è venuto veramente, palesandosi attraverso il buco della serratura, la delusione è stata così forte che la vita di un cattolicissimo marito e padre di famiglia è stata del tutto rivoluzionata. In peggio. Questa, infatti, è la storia di un uomo, che ha avuto solo una donna, la moglie, conosciuta, manco a dirlo, in chiesa. È la storia di una donna, pure lei devota a Santi e Madonne, di quelle che non perdono una messa e che guai a non fare il segno della Croce, che però «è successo... è un uomo anche lui...

Ed è, quindi, anche la storia della doppia vita di un sacerdote, di giorno a dispensare consigli, di notte a fare quello che la sua scelta di vita gli vieta: rispondere al richiamo dei corpi. Un prete che, però, sta ancora lì, a dispensare consigli dall' altare.

Una storia di traditi e traditori in un "triangolo di devozione".

Riassunto breve per chi non ha seguito l' utlima puntata de Le Iene, che ha ripreso questa storia: la cattolicissma coppia è una sola cosa con la chiesa, e quando arriva don Franco nella diocesi di Rovigo, nasce una tale intesa che il prelato addirittura "canta" messa a casa dei coniugi, che hanno due figlie.

Ma un bel giorno, al termine di una messa, il marito, non vedendo la moglie, scende in taverna, sente ansimare, spia dal buco della serratura e vede moglie e prete che fanno sesso... Da allora sono passati sei anni, la storia è finita più volte sui giornali, i due, nel frattempo, si sono separati. Ma il prete continua a dire messa.

Da qui la rabbia del tradito. Che, confidando almeno in una giustizia "divina", dal prete si sente dire «io non parlo di queste cose» e «tanto non la vedo più», mentre dai vescovi, ai quali denuncia il fattaccio, non arrivano provvedimenti, se non un allontanamento per un breve periodo. Tradito più volte, l' uomo è ancora lì, in attesa che qualcosa si muova, incurante di chi gli ha continuato a consigliare di lasciar perdere per non creare scandali (ulteriori) nella Chiesa.

Ad ogni modo, il caso di Rovigo non è isolato. Ci sono i preti "esorcisti" che ne approfitterebbero per abusare sessualmente perfino di minori anche durante i pellegrinaggi (l' ultimo caso arriva dalla Campania e coinvolge tale don Michele Barone a cui non sono stati concessi i domiciliari), ci sono preti gay (alla Curia di Napoli è stato presentato un dossier di più di mille pagine in cui un ex gigolò fa nomi e cognomi dei suoi presunti clienti), ci sono preti talmente altruisti nell' aiutare le donne in difficoltà da portarsele a letto (la storia di Don Andrea Contin, parroco del padovano che filmava gli amplessi e li catalogava con i nomi del papa, insegna). Ma allora, che succede nella Chiesa?

Se da un lato c' è chi dice che è sempre stato così, dall' altro qualcosa è effettivamente cambiato. Nel senso che oggi è più facile imbattersi in preti spretati, che ad un certo punto hanno deciso di appendere per sempre l' abito in sacrestia. Cifre ufficiali non ce ne sono, ma almeno 60mila ex preti hanno detto sì ad una donna dopo aver "sposato" Dio.

Tanto che esiste una associazione, "Movimento sacerdoti lavoratori sposati", che si batte - si legge sul loro sito - per «un cristianesimo aperto al futuro, meno tradizionalista e più fedele al Vangelo». E il fenomeno dei preti sposati, che restano sacerdoti ma "ridotti" ad una condizione di laicità, è così vasto che perfino Papa Francesco, nei "Venerdì della Misericordia" (2016) ha fatto visita alle famiglie degli ex preti. In questi casi si tratta di persone che hanno deciso di staccarsi dal sacerdozio seguendo l' iter previsto. Ma per molti di loro viene ancora prima Dio.

