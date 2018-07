“LA MIA STORIA È UN ROMANZO HORROR” - L’EX TRONISTA CLAUDIA MONTANARINI A PROCESSO CON L’ACCUSA DI AVER RUBATO UN ASSEGNO DA 55 MILA EURO ALL’EX DANIELE PULCINI - IN PASSATO, LA DONNA AGGREDÌ UNA COMMESSA, CONVINTA CHE FOSSE L’AMANTE DI SUO MARITO E AVEVA PAGATO DUE POLIZIOTTI PERCHÉ ANDASSERO A MINACCIARLA, BECCANDO UNA CONDANNA A 3 ANNI E 4 MESI DI RECLUSIONE

È iniziato in questi giorni il processo mosso dall'ex marito di Claudia Montanarini all'ex tronista di «Uomini e donne», accusata di avergli preso un assegno custodito nella cassaforte di casa e mandato poi un’amica a incassarlo. Una truffa da 55 mila euro.

«La mia storia è un romanzo horror», ribatte lei con una dichiarazione che il settimanale OGGI pubblica nel numero in edicola da domani. La donna accusa l'ex marito, Daniele Pulcini: «Tiene ostaggio me e i miei figli mosso da vendetta e odio cieco, usa tutte le sue armi per colpire con crudeltà».

Tramite il suo legale, l'uomo fa sapere a OGGI: «Il furto dell’assegno ci vede parte lesa, ma non calcheremo la mano. Vogliamo evitare il cumulo di altre condanne e impedire che Claudia possa finire in carcere ed essere separata dai suoi figli».

Claudia Montanarini, in passato, aveva aggredito una povera commessa, convinta che fosse l’amante del marito e aveva addirittura pagato due poliziotti perché andassero a minacciarla. Per lo stalking alla ragazza e la corruzione dei due pubblici ufficiali Claudia ha avuto una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione.

