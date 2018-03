“MIO FIGLIO HA UN TUMORE” - ELENA SANTARELLI ROMPE IL SILENZIO E CONDIVIDE CON I SUOI FAN GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI GIACOMO (8 ANNI): “NON SI LAMENTA MAI, IO AVREI FATTO DI PEGGIO, AFFRONTARE LE CURE, I TUBICINI, LE LIMITAZIONI NELLA VITA QUOTIDIANA, A VOLTE I VALORI BASSI, LA PERDITA DEI CAPELLI…”

Anna Rossi per www.ilgiornale.it

ELENA SANTARELLI

Sono mesi piuttosto difficili per Elena Santarelli e Bernardo Corradi, la showgirl, infatti, lo scorso dicembre ha confessato al pubblico che il figlio Giacomo ha alcuni problemi di salute. Dopo centinaia di domande dei suoi fan, qualche spiegazione e anche diverse settimane di silenzio, la Santarelli ha deciso di raccontare cosa sta succedendo a suo figlio. Così con un lungo post su Instgram e rispondendo alle domande di qualche utente, Elena Santarelli ha chiarito: "Mio figlio Giacomo non ha la leucemia, ha un altro tipo di tumore.

ELENA SANTARELLI E ALESSIA MARCUZZI AL REPARTO DI ONCOEMATOLOGIA DEL BAMBIN GESU

La nostra battaglia continua e procede con la massima positività, Giacomo è forte e solare come sempre, più forte di me e mio marito, la sua forza è la nostra forza. Lui non si lamenta mai e se qualche volta l'ha fatto ne aveva tutte le ragioni, io avrei fatto di peggio, affrontare le cure, i tubicini, le limitazioni nella vita quotidiana, a volte i valori bassi, la perdita dei capelli… Insomma, cose che sarebbero pesanti per noi e invece questi piccolini entrano ed escono dall'ospedale come se nulla fosse".

Nel lungo post di Instagram, poi, la Santarelli si rivolge direttamente al suo pubblico per una piccola donazione. "Fra poche settimane sarà Pasqua, l’uovo che vedete in foto è dell’associazione Heal. Heal Onlus è fondata da famiglie di bambini colpiti da tumori cerebrali e da medici, infermieri e biologi che quotidianamente operano a favore della cura e della ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica. Comprando l'uovo dell’associazione Heal avrete modo di sostenere la ricerca. Sul sito basta cliccare nella home page 'sostieni' e sarà molto semplice procedere all’acquisto. Grazie a nome di tutti e un abbraccio ai genitori che combattono insieme ai loro cuccioli".

IL POST DI ELENA SANTARELLI SULLA MALATTIA DEL FIGLIO

E tra un commento e l'altro, la Santarelli ha voluto anche rispondere a quanto le hanno lasciato messaggi di vicinanza. La showgirl ha voluto sottolineare che la sua forza di mamma è la stessa di tutte quelle colpite da una simile situazione.

elena santarelli corradi

"Se ti fai un giro in oncologia o in altri reparti pesanti degli ospedali - conclude - ti accorgi che le mamme sono tutte come me,forti e positive... la forza poi ti esce fuori. Per fortuna se non ci passi non puoi capire e quindi non lo auguro a nessuno. Quello che voglio dire è che io non sono una mamma speciale rispetto alle altre mamme o papà che combattono con i figli, siamo tutte uguali, tutte forti, solo che io lavoro in tv e le altre no ma credimi che ce ne sono altre con problemi più seri del mio che meriterebbero l’Oscar...".