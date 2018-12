“IL MIO RAGAZZO GUARDA FILM PORNO MA NON FA SESSO CON ME” - UNA LETTRICE SI SFOGA SCRIVENDO ALLO PSICOTERAPEUTA: “SUL SUO CELLULARE HO TROVATO UNA MAREA DI VIDEO HARD, FOTO E FILMATI DI RAGAZZE NUDE. HO PENSATO CHE NON MI AMASSE PIÙ, CHE STESSE CON ME SOLO PER ABITUDINE - PER ME È UN VERO E PROPRIO TRADIMENTO E NON RIESCO A PASSARCI SU…” - LA RISPOSTA: “MI PARE DI CAPIRE CHE IL SUO RAGAZZO SIA UN…”

Da https://www.mentelocale.it

Lettera di una lettrice

Salve dottore, ho un problema che mi affligge da 4 anni, da quando sono fidanzata con il mio attuale ragazzo. Da quando l'ho conosciuto nessun altro ragazzo mi è mai più piaciuto. Sarò stupida, ma credo ancora che chi ama ha occhi solo per te.

dipendenza da porno

Qualche anno fa, cercavo molto spesso il contatto fisico con lui, volevo fare l'amore, ma lui molto spesso mi rifiutava. Dopo svariate volte che lo ha fatto, ho iniziato a pormi delle domande e ho deciso di indagare controllando il suo cellulare. Ho trovato una marea di video porno, guardava foto e video di ragazze nude su qualsiasi social o applicazione. Mi rifiutava sessualmente, anche solo delle semplici effusioni. Guardava altre ragazze per strada e su internet, non mi faceva e non mi fa nessun complimento, se gli invio una mia foto nuda mi ignora.

dipendenza dal porno

Da quel giorno sono traumatizzata. So di essere oggettivamente carina, ma non mi piaccio poiché ritengo di avere troppi difetti estetici che vorrei cambiare. Gli ho sempre dato tutto quello che voleva da qualsiasi punto di vista, non gli ho mai fatto mancare nulla. Quando ne abbiamo parlato mi ha detto che per lui sono stati sbagli infantili e che non aveva più bisogno di ripeterli. Ho pensato che non mi amasse più, che stesse con me per abitudine e che se non mi ha lasciato per provare nuove esperienze è perché lui è molto insicuro e timido con le ragazze nella vita reale.

Tutt'ora guarda continuamente i sederi delle ragazze per strada e sui social guarda solamente ragazze nude. Per me è un vero e proprio tradimento e non riesco a passarci su. Per me un uomo innamorato non riuscirebbe ad eccitarsi su un'altra donna che non sia la fidanzata. Non faccio altro che pensare a questi continui tradimenti, tutti i giorni. È diventato un incubo e non riesco a vivere in pace.

Risposta di Marco Ventura

Buongiorno, capisco che passare 4 anni con una persona che non contraccambia le attenzioni che riceve deve essere davvero frustrante. Ma quello che non capisco è perché lei abbia atteso tutto questo tempo per scrivere del suo incubo. A meno che non ci siano altri aspetti molto positivi, che lei non cita. Ed a proposito di cose che lei non dice sarebbe importante sapere qualcosa di più di voi, ad esempio che età avete e cosa fate nella vita.

porno web dipendente 4

Ma lei, a parte l'aspetto sessuale, peraltro importante, non dà molte indicazioni sulla vostra relazione e dunque diventa difficile per me dare delle risposte adeguate. Quindi dovrò accontentarmi di quello che scrive e se quel poco che scrive corrisponde a realtà c'è una forte possibilità che quello che lei definisce il suo fidanzato sia solo un troppo bravo ragazzo, ma molto timido ed insicuro, che preferisce restare a guardare piuttosto che impegnarsi a fare.

Ed allo stesso tempo sembra che anche lei sia una troppo brava ragazza, ma molto timida e insicura, che si ostina a pensare di avere un fidanzato anche se questo fidanzato non si comporta da fidanzato. In questo modo sembra che entrambi stiate usando l'effimera scusa di essere fidanzati, per non dover affrontare le vostre reciproche insicurezze e le vostre paure.

porno web dipendente 3

Paura di non essere abbastanza belli o paura di non essere all' altezza per trovare un altra persona con cui avere una storia vera. Forse anche perche avete entrambi delle aspettative (lei molto romantiche e lui molto porno) cosi tanto alte, che sarebbero irraggiungibili per chiunque.

A questo punto credo che sia superfluo dare consigli, ma avrei una domanda: pensate davvero di andare avanti così ancora per molto? Nel caso decidiate di dare una svolta al vostro rapporto, permettetemi di avvisarvi che le paure vanno affrontate, sino a farle svanire. Anche se, all' inizio, puo' non essere facile. Ma è così per tutti.

E visto che siamo a dicembre le auguro Buon Natale, ma sopratutto le auguro un Buon Anno Nuovo. E sottolineo nuovo.

Auguri

Marco Emilio Ventura

Psicologo Psicoterapeuta Mental Coach

Genova