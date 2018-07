“IL MONDO OCCIDENTALE E’ NAUSEANTE” - ECCO COSA C’E’ SCRITTO NEI TRE CAPITOLI INEDITI DELL’AUTOBIOGRAFIA DI MALCOM X BATTUTI ALL’ASTA PER 7 MILA DOLLARI CIASCUNO: “LA SOCIETÀ AMERICANA, RASSICURATA DAL SUO ESSERE CRISTIANA CHE QUEL CHE HA FATTO AI NERI È GIUSTO, È NAUSEANTE COME BABILONIA”

Anna Lombardi per “la Repubblica”

“Il mondo occidentale è nauseante. La società americana - rassicurata dal suo essere cristiana che quel che ha fatto ai neri è giusto - è nauseante come Babilonia. E l' uomo nero che prende parte a tanta brutalità, il "Negro", è il più nauseante di tutti». Parole esplosive quelle che aprono The Negro: uno dei tre capitoli inediti dell' autobiografia di Malcolm X battuti all' asta giovedì e acquistati dallo Schomburg Center for Research in Black Culture di Harlem per 7000 dollari ciascuno. Venduti dalla Guernsey' s di Manhattan che si è fatta un nome proprio per la stranezza delle sue proposte: dalle 52 porte del Chelsea Hotel alla chitarra di Jerry Garcia.

Questa volta i lotti erano reliquie di eminenti afroamericani: compresa una lettera di Martin Luther King contro l'intervento americano in Vietnam datata 1966. Il primo contratto firmato dai Jackson 5, la band giovanile di Michael Jackson. Documenti appartenuti a Rosa Parks che non volle cedere il posto a un bianco su un bus e fu arrestata: scatenando la rivolta.

E perfino una casa dove la donna abitò a Detroit, ma rimasta invenduta: il prezzo base di 1 milione di dollari senza offerte nell'America dei miliardari alla Donald Trump. A interessare soprattutto gli inediti di Malcolm X: eliminati dall'autobiografia dopo il suo assassinio nel 1965 e da mezzo secolo al centro di congetture.

A "censurarli" era stato Alex Haley, l'autore della saga "Radici", che collaborò con il leader nero e curò l' edizione dell' autobiografia. Quei capitoli ritenuti troppo esplosivi furono ritrovati per la prima volta nel 1992 dopo la morte dello scrittore e acquistati da Gregory Reed, avvocato di Detroit che aveva rappresentato Rosa Parks.

Un custode gelosissimo: che nel tempo ha permesso solo a pochi studiosi di prenderne visione e mai per più di 15 minuti. Salvo ora aver perso tutto per un fallimento. Secondo gli esperti, l' importanza degli inediti non sta tanto nel contenuto, più ideologico che biografico: ma proprio nelle correzioni a penna che mostrano il braccio di ferro fra Malcolm X e Haley che voleva modernizzarne il linguaggio.

Tanto che Manning Marable, premio Pulitzer 2011 per la più completa biografia del leader nero - uno dei pochi ad aver esaminato in passato quei fogli - era arrivato a dire: «Haley, liberal repubblicano, era contrario alle posizioni di Malcolm X e ne ha tenuto a lungo in ostaggio il pensiero». Con sollievo di chi temeva l' acquisto da parte di privati, quei fogli ora saranno pubblici. La "nausea" di Malcolm X - verso il mondo occidentale e il Negro che ne prendeva parte - finalmente a portata di tutti.