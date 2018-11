“È UNA BUFALA, UNA PAZZIA” – VITTORIO SGARBI E L’INDAGINE SUI PRESUNTI FALSI DI DE DOMINICIS: “È UNA CACCIA ALLE STREGHE NATA DALL’INVIDIA DELL’AVVOCATO TOMMASSONI, CHE FU MOLTO AMICO DI DE DOMINICIS E SI RITIENE UNICO TITOLARE DEI SUOI QUADRI” – “SI SPACCIA PER VERO CIÒ CHE È FALSO, E PER FALSO CIÒ CHE È VERO. E C’È CHI CREDE E PENSA DI FARE GIUSTIZIA SU QUESTE BASI SBALLATE”

VITTORIO SGARBI

1 – SGARBI QUOTIDIANI – IL CRITICO D’ARTE È TRA I 23 INDAGATI PER LO SCANDALO CHE RUOTA INTORNO ALLA "FONDAZIONE ARCHIVIO - GINO DE DOMINICIS", DI CUI È IL PRESIDENTE: SEQUESTRATE 250 OPERE D’ARTE FALSE VENDUTE O DA VENDERE AI COLLEZIONISTI COME AUTENTICHE PER UN CONTROVALORE DI 30 MILIONI

2 – “INDAGINI FARLOCCHE” – VITTORIO SGARBI COMMENTA L’INCHIESTA

gino de dominicis

3 – «UN' ASSURDA CACCIA ALLE STREGHE NATA DALL' INVIDIA DI UN AVVOCATO»

Mario Ajello per “il Messaggero”

Vittorio Sgarbi, c' è davvero lei, come dice la Procura, a capo della «fabbrica di opere false» di De Dominicis?

«Ma questa è una bufala, una pazzia! Mai esistita questa presunta bottega e non sono esistiti falsi di De Dominicis. Eravamo amici, abitavamo io a via dell' Anima e lui a Piazza Pasquino. Una volta venne da me, a montare una sua opera, un' asta dorata, e dopo un po' arrivarono degli agenti dicendo: questo è un falso di De Dominicis. E lui: ma no, vi sbagliate, ve lo assicuro io che sono proprio De Dominicis. La verità è che adesso hanno sequestrato 60 sue opere vere e non false».

gino de dominicis

E perché questa cosa?

«È l' invidia dell' avvocato Tomassoni, che fu molto amico di De Dominicis e si ritiene unico titolare dei suoi quadri, contro Marta Massaioli, che alla Fondazione ha costituito un comitato di critici e di storici dell' arte di alto livello, c' erano anche Maurizio Calvesi e Duccio Trombadori, a proposito dell' opera di questo grande pittore».

Ma allora che cos' è, una storia d' invidie, di gelosie e di accanimento?

«È anche di più. Ricorda la vicenda della Tavola Doria? Gliela racconto io. Era una patacca da mercatino, da 2000 euro, venne spacciata per un capolavoro di Leonardo, anche se tutti i maggiori studiosi, da Paolucci a Strinati, non erano affatto di questo avviso.

paola camarco e vittorio sgarbi

Addirittura finì in mostra al Quirinale, e poi quando si scoprì l' imbroglio restò esposta ma si tolse il nome del da Vinci. Ebbene, era un falso assoluto. Si spaccia per vero ciò che è falso e per falso ciò che è vero. E c' è chi ci crede e pensa di fare giustizia su queste basi sballate».

Ma sarebbero stati trovati perfino gli strumenti per falsificare...

sgarbi

«Macché. È stato escogitato un ragionamento assurdo per indagarmi. Io avrei fatto perizie su quelle opere sapendo che sono false. Questo è inammissibile. Io posso sbagliare facendo una perizia, sulla base di una mia convinzione critica, ma tu non puoi indagarmi dicendo che sapevo che quelle opere erano false e quindi ho imbrogliato.

Così si calpesta e si annulla, in base a un infondato pregiudizio criminale, la funzione critica. Mi difenderò invocando l' articolo 68 che tutela proprio quella funzione. E ribadisco: non esistono né i falsi né il falsario. Esiste invece l' ossessione della caccia alle streghe.

gino de dominicis

Mario Schifano, ad esempio, dipingeva molto velocemente, per fare soldi. E siccome produceva tanti quadri, tutti a dire: sono falsi! I 160 De Dominicis della collezione Kolliker, che delle private è la più grande d' Italia, sono tutti buoni ed è una follia farne passare la metà falsi».

Per quale ragione sarebbe allora accaduto tutto questo?

«Con questa retata si vuole stabilire che Tomassoni è l' unico che può occuparsi di De Dominicis. Io questo non l' accetto e darò battaglia in tutti i modi».

