“NESSUN DANNO GRAVE. MA SI PUÒ DIRE CHE È STATA USATA” - L’ASSURDO ANNUNCIO DI UN 34ENNE CHE VENDE PER SCHERZO LA FIDANZATA SU EBAY DOPO UNA LITE – ANCHE SE SI TRATTAVA DI UNA GOLIARDATA IN 24 ORE HA RICEVUTO OFFERTE PER QUASI 80.000 EURO

Valeria Paglionico per donna.fanpage.it

dale leeks e la fidanzata

Sono moltissimi quelli che mettono in vendita sul web vecchi vestiti, mobili, oggetti da collezione, ma è su eBay che riescono a fare gli affari migliori. Quello che è successo di recente però ha dimostrato che davvero non c'è mai fine al peggio: Dale Leeks, un uomo dell'Essex di 34 anni, ha deciso di mettere all'asta la fidanzata Kelly Greaves, con la quale sta insieme da un anno. Il motivo? Voleva vendicarsi dopo una brutta lite scoppiata in un negozio.

Descrivendo la 37enne come un'auto, nell'annuncio di vendita ha scritto: "Inizia bene ma dopo fa un rumore lamentoso e costante che non riesco a fermare. La carrozzeria è buona ma da vicino mostra segni di usura. Nessun danno grave ma si può dire che è stata usata". Ha poi continuato a dire che al mattino può essere capricciosa e che, anche una volta "riscaldatasi", continua a rimanere così. Come si conclude l'annuncio? Con la proposta di cambiarla con un modello più giovane. Anche se si trattava solo di uno scherzo, in sole 24 ore ha ricevuto oltre 8.000 visualizzazioni e delle offerte che superavano le 70.000 sterline, ovvero quasi 80.000 euro.

kelly greaves e dale leeks 1 kelly greaves e dale leeks 3