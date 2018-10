“NON È DETTO CHE VINCA LA MIA BATTAGLIA CONTRO IL CANCRO” - NADIA TOFFA TORNA A PARLARE DELLA DIFFICILE BATTAGLIA CHE STA COMBATTENDO CONTRO LA MALATTIA: “L’IMPORTANTE NON E’ VINCERE MA METTERCELA TUTTA, CONTINUO LE CURE E SONO GONFIA COME UNA LUNA PIENA…”

Francesca Ajello per www.ilgiornale.it

Nadia Toffa sta attraversando un periodo non troppo facile: la conduttrice de Le Iene è tornata a parlare sui social della difficile battaglia che sta conducendo contro il cancro.

Come ha ammesso a Verissimo, trasmissione di cui è stata ospite lo scorso sabato, il tumore è tornato lo scorso marzo, costringendola a continuare le cure e ad una nuova operazione. E' stata una difficile notizia da apprendere per Nadia, la quale, anche se continua la sua lotta, ha fatto trapelare un velo di malinconia nelle sue parole.

"Non è detto che vinca, ma l’importante non è vincere ma mettercela tutta" ha detto la Toffa parlando con una sua follower su Instagram, e ribadendo il concetto che già aveva espresso ai microfoni di Silvia Toffanin. Inoltre, Nadia ha fatto sapere, rispondendo ad un altro fan che le sue analisi per il momento non dicono niente di buono. Infatti, una utente ha detto di aver ricevuto notizie positive dai medici, ma per lei non vale lo stesso discorso: "Sono felice per te. Io non posso dire lo stesso, ma non mollo comunque".

Resta, in ogni caso la positività che ha sempre contraddistinto il modo di fare di Nadia in questo periodo, tant'è che la Toffa non ci pensa nemmeno ad arrendersi, continuando a procedere nel suo percorso contro la malattia. "Continuo le cure. Infatti sono gonfia come una luna piena": la conduttrice ironizza sul suo aspetto fisico, cosa che ha sempre fatto da quando ha scoperto di doversi preparare per affrontare il suo percorso più difficile.

Circondata dall'affetto dei suoi seguaci e della sua famiglia, che non l'ha mai lasciata sola, Nadia si è mostrata consapevole delle difficoltà che sta vivendo e di quelle che ancora le si presenteranno, ma se c'è una certezza è che si appiglierà alla vita con tutta la forza da leonessa che ha sempre dimostrato. Questa è la prima volta che la Toffa mostra la sua vulnerabilità nei confronti del cancro, ma non per questo trasmette tristezza, anzi le sue parole risultano essere quelle di una donna consapevole ma sempre pronta a vivere tutto a testa alta, anche la malattia.

