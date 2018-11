“NON FACCIO ORGE, MI PIACCIONO SOLO I RAGAZZI SOTTO I 35 ANNI” - ALESSANDRO CECCHI PAONE CONFESSA I SUOI ARDORI SOTTO LE LENZUOLA: “SONO MONOGAMO E, A LETTO, SIN TROPPO TRADIZIONALE. PER ECCITARMI, FORTUNATAMENTE, NON HO BISOGNO DI ESPEDIENTI, MA SOLO DI UNA PIACEVOLE INTESA EMOTIVA - SILVIA PROVVEDI? MI SPIACE PER I TONI MA NON CI SI PUO’ FIDANZARE CON UNO COME CORONA…”

Dal Grande Fratello Vip alla vita intima, Alessandro Cecchi Paone risponde alle domande più scomode in un'intervista rilasciata a Chi dopo la sua eliminazione dal reality. Le risposte più piccanti riguardano le "leggende metropolitane" su come vive la sua sessualità da quando ha dichiarato di essere gay e la sua preferenza per compagni di età inferiore ai 35 anni:

Se vuole sapere se faccio orge o chissà quali pratiche, la risposta è no. Sono monogamo e, a letto, sin troppo tradizionale. Per eccitarmi, fortunatamente, non ho bisogno di espedienti, ma solo di una piacevole intesa emotiva. Non ho mai nascosto che non vado oltre i 35, ma non c’è una spiegazione, se non che ho una grande passione per l’aspetto socratico dei rapporti.

AL GF VIP PER INTERPRETARE UN PERSONAGGIO

La sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha fatto discutere non poco, soprattutto perché in netto contrasto con la sua celebre sfuriata contro il reality nel 2000, quando protestò per il suo inserimento tra i programmi di cultura candidati ai Telegatti. “Erano altri anni e, ai tempi, ero persino sposato", ha spiegato difendendo la sua scelta. Sarebbe entrato nel programma con un incarico ben preciso commissionato dalla produzione:

A convincermi ad entrare nella Casa più spiata d’Italia è stata l’insistenza dell’azienda e l’impegno preso nei confronti del personaggio che interpreto. Sono una sorta di MR. Wolf di Pulp Fiction.Vengo chiamato per risolvere problemi. Dovevo riaccendere le passioni, nonché gli animi, dei ragazzi della Casa. Nessun copione, sia ben chiaro, ma quello era il mio compito. Compito che già in passato ho portato a termine con il Tg4 e con l’esperimento de La settima porta. La mia esperienza nel reality ha smosso così tanta attenzione che mi ritroverò a parlarne fino al prossimo anno.

ANCORA CONTRO LE DONATELLA

La missione di Cecchi Paone sembra essere stata compiuta. In effetti gli animi si sono accesi, tanto che il conduttore è stato al centro di pesanti liti, prima con Elia Fongaro, poi con Jane Alexander e quindi con Giulia e Silvia Provvedi. Viene il dubbio che il vero compito fosse proprio stuzzicare le Donatella, tra le concorrenti più forti e in lizza per la vittoria.

Cecchi Paone è andato sul sicuro, provocandole su due argomenti che non potevano che suscitare la rabbia delle due gemelle: la storia con Corona, per quanto riguarda Silvia, e la questione culturale con Giulia, definita "ignorante". Risultato: Cecchi Paone si è inimicato tutti e, alla sua eliminazione, nessuno lo ha accompagnato alla porta.

Ho esagerato con i toni e chiedo scusa se ho dato fastidio, ma non ho detto nulla di offensivo nei confronti di Silvia. Quello che può aver spaventato, se di spavento possiamo parlare, è stata la mia lucidità, il trasporto e il vocione. Da piccolo mi hanno insegnato a non frequentare le brutte compagnie e vorrei che anche i telespettatori più giovani seguissero il mio insegnamento.

Silvia è stata bravissima a reggere il confronto con Corona e sarà stata sicuramente una gran donna anche durante la loro relazione, ma da qui a farla passare come un modello da seguire ce ne passa. Sarò ripetitivo, ma non ci si può fidanzare con certe persone. Sono in video da 42 anni e, dalla mia, ho di certo tanta stima da parte dei telespettatori. Ma stiamo parlando di un tipo di pubblico lontano dai meccanismi del televoto. Io, a differenza di Silvia e Giulia, di cuoricini e like ne so poco.

CECCHI PAONE È SINGLE

Cecchi Paone ha infine svelato di essere attualmente single dopo aver chiuso in estate "una storia con una persona carina e piacevole". Non contempla affatto la possibilità di diventare padre: "L’idea non mi ha mai sfiorato in questi anni. Nemmeno nella precedente vita con Cristina (Cristina E. Navarro, sua moglie fino al 2011). C’è un’altra leggenda che vuole che io sia papà di due ragazzi, ma è priva di ogni fondamento. La solitudine non mi spaventa. Perché anch’io ho una sorta di famiglia allargata. D’estate, nella mia casa a Positano, siamo tantissimi e non c’è cosa più bella. L’amore cambia, è vero, ma l’affetto resta".

