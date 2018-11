“NON HO UN ANELLO, MA HO UNA GRANDE ROCCIA, VUOI SPOSARMI?” - ECCO IL VIDEO DELLA PROPOSTA DI MATRIMONIO AD AMANDA KNOX IDEATA DAL FIDANZATO - STRANI RUMORI, MUSICA DA FILM, LUCI VIOLA E, IN GIARDINO, UNA SORTA DI METEORITE FUMANTE IN CUI E’ NASCOSTA UNA TAVOLETTA CON UN MESSAGGIO CHE DICE… - VIDEO

Daniele Cervino per “il Giorno”

Amanda Knox si sposa e lo fa sotto i riflettori. L'americana, prima condannata e poi assolta per l' omicidio della studentessa Meredith Kercher, uccisa a Perugia nel 2007, ha accettato la proposta di matrimonio del fidanzato Christopher Robinson. Lo ha fatto davanti a un obiettivo, nella loro casa di Seattle, mostrando al mondo la sua nuova vita. Perché la scena è stata condivisa su Internet con un video pubblicato nel canale YouTube. Si vede il futuro marito di Amanda che si inginocchia davanti a lei e le dice: «Non ho un anello, ma un grosso sasso. Vuoi sposarmi?».

La ragazza, oggi trentunenne, emozionata, acconsente, e il filmato spopola, raggiungendo in poco tempo oltre 70mila visualizzazioni. Sono trascorsi undici anni da quella maledetta notte in cui Meredith venne uccisa a Perugia, in una villetta in centro storico, che condivideva proprio con Amanda. Nel 2009 l' americana e il suo ex fidanzato Raffaele Sollecito furono condannati rispettivamente a 26 e 25 anni, ma dopo quattro anni di carcere, la sentenza fu ribaltata per carenza di prove nei loro confronti, sino all'assoluzione definitiva della Cassazione.

Da allora Amanda non è più tornata in Italia. Ha cambiato vita e adesso si dice pronta a creare una famiglia con l' attuale compagno, che avrebbe conosciuto circa tre anni fa. Lui - come riportato dal Daily Mirror - aveva una relazione con un'altra donna, ma la lasciò per stare con la Knox. I due oggi convivono a Seattle ed è proprio lì che è avvenuta la proposta di matrimonio, sulle note della colonna sonora di E.T. l' extra-terrestre.

Il filmato mostra Amanda che sta cucendo un mantello: dei rumori irrompono nella stanza e parte la musica del film. L'americana esce dall'appartamento e va nel giardino. C'è del fumo e tutto è illuminato da una luce blu. Ride nervosamente, chiede cosa stia succedendo.

Poi si avvicina a quello che sembra un pezzo di meteorite e trova una tavoletta intitolata Enciclopedia galattica, che riassume la loro storia d'amore, iniziata dopo che lei recensì un romanzo di Robinson su un magazine locale. «Avevo pensato a questo ma era già successo nel futuro», dice il ragazzo nel video. «Sta succedendo ora. Non ho un anello, ma ho una grande roccia. Vuoi stare con me finché l' ultima stella nell' ultima galassia brucerà e anche oltre? Amanda Marie Knox, vuoi sposarmi?», le chiede lui.

Lei risponde «sì», quindi si baciano mentre tutt' intorno è colori e musica. Come in un film di fantascienza.

