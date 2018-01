“NON MI FACCIO VISITARE DA UN NEGRO” – UNA PAZIENTE SE NE VA, LA REAZIONE DELLA GUARDIA MEDICA E’ UN CAPOLAVORO DI IRONIA: "TI RINGRAZIO. HO UN QUARTO D'ORA PER BERE UN CAFFÈ"

Da www.ansa.it

Andi Nganso

"Non mi faccio visitare da un negro" ha detto una paziente che si era presentata nell'ambulatorio della guardia medica di Cantù, trovandosi di fronte al dottor Andi Nganso, 30 anni, nato in Camerun e da 12 anni in Italia. "Ti ringrazio. Ho un quarto d'ora per bere un caffè", ha postato ironicamente su Facebook il medico, come riportano oggi alcuni quotidiani.

Andi Nganso