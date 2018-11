“NON VOGLIO PIÙ PASSARE DEL TEMPO CON DISGUSTOSI BIANCHI” – SINEAD O’CONNOR MASSACRATA SUI SOCIAL DOPO UN TWEET INFELICE IN CUI SPIEGA DI PROVARE ODIO VERSO LA RAZZA BIANCA – LA CANTANTE PICCHIATELLA, DOPO ESSERSI CONVERTITA ALL’ISLAM, SPIEGA SU TWITTER: “NON HO MAI PENSATO CHE LA MIA ANIMA POTESSE MAI SENTIRLO” (VIDEO)

Da "www.leggo.it"

Sinead O'Connor ha affermato di non voler passare più tempo con i bianchi disgustosi. La cantante ha recentemente annunciato di essersi convertita all'Islam e di aver anche cambiato nome in Shuhada 'Davitt, ma nel bel mezzo dei suoi tweet religiosi la donna ha fatto una confessione molto dura, affermando di sentirsi molto razzista e di provare un vero odio verso la razza bianca.

«Sono terribilmente dispiaciuto. Quello che sto per dire è qualcosa di così razzista che non ho mai pensato che la mia anima potesse mai sentirlo. Ma davvero non ho mai voglia di passare del tempo con i bianchi di nuovo (se è così che si chiamano i non-musulmani)», ha scritto specificando che non c'è nessuna ragione nello specifico che l'abbia portata a questa considerazione, semplicemente sente di provare disprezzo.

Il Tweet ha destato molte polemiche e i followers le hanno risposto che la soluzione non è certo nell'odio.

Nota da sempre per le sue battaglie religiose nel 1992 fu ordinato sacerdote dalla Chiesa cattolica e apostolica irlandese ortodossa alla fine degli anni '90 e praticò il cristianesimo per anni. Arrivò persino a strappare l'immagine del papa affermando che fosse un nemico da combattere. Ora la sua crociata è su altre fedi.

