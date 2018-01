“OH EH OH!” L'ULTIMO VIDEO DI GHALI DEDICATO ALLA SUA “CARA ITALIA” HA GIÀ BATTUTO DIVERSI RECORD SU YOUTUBE: ARTISTA ITALIANO PIU VISTO NELLE PRIME 24 ORE, CON IL MAGGIOR NUMERO DI COMMENTI E DI 'MI PIACE' E DI ISCRIZIONI E CHE IN POCO PIÙ DI DUE GIORNI HA SUPERATO LE 7 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI (VIDEO)

Nel weekend è uscito anche il video di "Cara Italia", il nuovo singolo di Ghali, che da mattatore degli streaming su Spotify si è trasformato anche in dominatore di YouTube. Il video del brano, una commossa e sentita lettera d'amore al suo paese, ha battuto una serie di record della piattaforma video.

Il più visto di un artista italiano nelle prime ventiquattro ore, il maggior numero di commenti, il maggior numero di mi piace, il maggior numero di iscrizioni in ventiquattro ore. Ora ha superato cinque milioni di visualizzazioni (in nemmeno quarantotto ore) e non accenna a fermarsi.

Il video di Ghali è stato diretto da Iacopo Carapelli, è stato prodotto da Filmmaster e inizia simbolicamente con un bambino che sale una rampa di scale portando un foglio con sopra scritto «TVB» - Ti voglio bene a una donna vestita di verde.

Un'illustrazione precisa di quello che Ghali canta nella sua canzone: "Oh eh oh, io T.V.B. cara Italia, / Oh eh oh, sei la mia dolce metà". E su Instagram, presentando il brano, Ghali aveva aggiunto. "Cara Italia, Ho scritto 'sei la mia dolce metà' perché è davvero così. Tu mi hai visto nascere, mi hai cresciuto e ora che in ogni tuo angolo gridano il mio nome come posso voltarti le spalle?".

